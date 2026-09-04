Reciclaje en Paraná: qué materiales reciben, dónde llevarlos y cuánto puede ganar un recuperador por día

REDACCIÓN ELONCE
Elonce recorrió la Cooperativa de Recicladores del Paraná para conocer cómo funciona el reciclaje en Paraná. Trabajadores explicaron qué residuos reciben, cuánto pagan por kilo y remarcaron la importancia de separar secos y húmedos en los hogares.
El reciclaje en Paraná es una tarea que se realiza diariamente y detrás de cada cartón, botella, lata o plástico recuperado existe el trabajo de personas que recorren las calles, clasifican los materiales y posteriormente los preparan para su comercialización. Elonce visitó la planta de la Cooperativa de Recicladores del Paraná, ubicada en barrio La Floresta, para mostrar cómo funciona el proceso y conocer qué pueden hacer los vecinos para colaborar.
En el lugar trabajan Alberto, Matías, Claudia, César, Uriel y Graciela, entre otros integrantes de la cooperativa. La actividad principal comienza a las 8 de la mañana, aunque algunos trabajadores llegan considerablemente antes para organizar la salida de quienes recorren la ciudad con sus carros buscando materiales reciclables.
Durante la recorrida de Elonce aguardaban la llegada de un camión con el que continuarían recolectando material en distintos puntos.
Pesan y registran todo el material que ingresa
Una de las tareas fundamentales es controlar cuánto material aporta cada recuperador. Matías es uno de los encargados de confeccionar las planillas, además de acompañar los recorridos del camión y participar del enfardado. “Un compañero trae un bolsón de material, lo pone en la balanza y yo anoto el pesaje”, explicó.
Cada carga queda registrada de acuerdo con su peso y tipo. Entre los elementos que habitualmente pasan por la balanza aparecen cartón, diferentes plásticos, latas y vidrio, que posteriormente son separados y preparados para su comercialización.
La organización permite llevar un registro de lo aportado por cada trabajador. Según explicaron, los materiales se acumulan y los pagos pueden realizarse por períodos, entre ellos de manera quincenal.
En la cooperativa quedan las constancias correspondientes y también se entrega una planilla al recuperador, de manera que exista un registro de los kilos aportados.
Qué materiales pueden llevar los vecinos
Además del material recolectado por los trabajadores, los vecinos de Paraná pueden acercar directamente sus residuos reciclables a la planta. César enumeró algunos de los elementos que reciben: “Pueden acercar cartón, papel, plástico, latas de gaseosa y cerveza”.
No todos los residuos plásticos, sin embargo, ingresan al mismo circuito. Los trabajadores señalaron que existen envases y materiales que actualmente no reciben, entre ellos determinados recipientes de aceite para vehículos, partes de automóviles y motocicletas y algunos tipos específicos de envoltorios y plásticos.
Por eso, ante las dudas, la recomendación es consultar en la propia cooperativa antes de descartar materiales junto con los residuos domiciliarios comunes.
La planta está ubicada en barrio La Floresta, en la intersección de calles República del Líbano y Germán Burmeister, frente al CIC La Floresta. Según indicaron durante la recorrida, los vecinos pueden acercar materiales de lunes a viernes, de 8 a 18 horas.
Los recuperadores salen a la calle desde temprano
Aunque la actividad dentro del galpón comienza formalmente a las 8, una parte de la jornada empieza mucho antes. Graciela explicó que algunos integrantes llegan alrededor de las 6:30 para preparar los carros y organizar la salida.
Los recuperadores recorren distintos sectores de Paraná buscando principalmente cartón y otros elementos con valor de recuperación. Luego regresan a la cooperativa, donde el material es pesado, clasificado y registrado.
Dentro de la planta, las tareas también se distribuyen. Algunos integrantes trabajan principalmente con plásticos y papel, mientras otros se ocupan de diferentes etapas del proceso.
Además existe un turno nocturno, conformado por otros trabajadores, destinado particularmente a la recepción y compra de cartón.
Cuánto pagan por kilo de material reciclable
El valor obtenido depende del tipo y la cantidad de material recuperado. De hecho, César detalló a Elonce los precios que manejaban al momento de la recorrida.
Según explicó, el cartón se pagaba $180 por kilo en la liquidación quincenal, mientras que en el turno nocturno se compraba a $140 por kilo.
También mencionó valores de $300 por kilo para cristal, $160 para bazar, $200 para plástico soplado, $100 para latas y $100 para naylon. Para el vidrio indicó un valor de $10 por kilo.
Los montos pueden variar de acuerdo con el mercado de los materiales recuperables y la modalidad de comercialización.
Consultado acerca de cuánto puede obtener un cartonero durante una jornada, César aclaró que no existe un ingreso fijo, ya que depende directamente de los kilos que consiga recolectar.
“Depende de los kilos que traiga también, porque anda mucha gente en la calle juntando cartón”, explicó. Como referencia, señaló que existen jornadas en las que un recuperador puede obtener entre $10.000 y $15.000, dependiendo del volumen conseguido.
El pedido a los paranaenses: separar secos de húmedos
Más allá de la recepción de materiales, los integrantes de la cooperativa hicieron especial hincapié en una acción que puede realizarse en cualquier vivienda: separar correctamente los residuos.
“Que tomen un poco de conciencia y se pongan a separar en la casa de ellos”, pidió César al referirse a los vecinos que todavía desconocen el funcionamiento del sistema.
La separación básica consiste en mantener los residuos secos apartados de los húmedos. Cartones, papeles, determinados plásticos, latas y otros materiales reciclables pueden conservar su valor cuando no están mezclados con restos de alimentos u otros residuos orgánicos.
“Que aprendan a separar en la casa de ellos lo seco de lo húmedo”, insistió.
Los trabajadores explicaron que recibir los materiales previamente separados facilita considerablemente la clasificación dentro de la planta y también las condiciones en las que trabajan quienes recuperan residuos en las calles y contenedores.
En el caso de quienes cuentan con espacio suficiente en sus viviendas, también mencionaron la posibilidad de aprovechar determinados residuos orgánicos para producir abono, reduciendo así la cantidad que termina en la disposición final.
La recorrida permitió mostrar una tarea que muchas veces permanece invisible para buena parte de la ciudad. Cada material que llega correctamente separado puede volver al circuito productivo y, al mismo tiempo, constituye una fuente de trabajo e ingresos para los recuperadores urbanos.
La Cooperativa de Recicladores del Paraná recibe materiales de lunes a viernes, entre las 8 y las 18, en su planta de La Floresta. El mensaje de quienes trabajan allí es sencillo: separar los residuos secos de los húmedos en casa permite reciclar más, facilita el trabajo de los recuperadores y evita que materiales aprovechables terminen convertidos en basura.