Franco Colapinto estrenará en Monza un Alpine renovado: cuáles son las mejoras que recibió

Franco Colapinto tendrá una novedad importante desde este viernes en el Gran Premio de Italia: su Alpine A526 incorporará el paquete de actualizaciones que Pierre Gasly estrenó en Zandvoort. De esta manera, ambos pilotos competirán por primera vez con la misma especificación del monoplaza.

La evolución fue adelantada por Alpine una carrera respecto del cronograma original. Debido a que inicialmente había pocas piezas disponibles, el equipo decidió instalarlas únicamente en el auto del francés durante el GP de Países Bajos y reservar para Monza el debut de Colapinto con esa versión.

El propio argentino ya había probado las modificaciones en el simulador de Enstone y consideró que representan “un paso adelante muy importante”. Ahora tendrá la primera oportunidad de comprobar su efecto directamente sobre la pista.

El piso, la principal modificación

El cambio de mayor alcance está en el piso, una de las zonas más importantes para generar carga aerodinámica en los actuales Fórmula 1. Alpine revisó la geometría de la parte inferior y de sus bordes para controlar mejor el recorrido del aire y aumentar el agarre disponible.

También fueron modificados los elementos ubicados en la zona central y lateral del suelo. El objetivo es que el aire llegue de manera más limpia hacia la parte posterior del auto y que el conjunto mantenga su rendimiento en diferentes condiciones de velocidad y altura.

El difusor fue rediseñado como parte del mismo concepto. Esta pieza trabaja con el piso para acelerar la salida del aire por debajo del auto y generar mayor adherencia en el eje trasero sin depender únicamente de los alerones.

Cambios en pontones y parte trasera

Alpine también modificó la carrocería de los pontones y el estrechamiento de la zona posterior del A526. Allí se buscó mejorar la interacción entre la carrocería y el nuevo piso, además de reducir la resistencia al avance sin comprometer la refrigeración.

Las actualizaciones alcanzaron además componentes cercanos a las ruedas traseras y los conductos de freno, donde pequeños cambios pueden influir en la manera en que el aire llega al difusor y al suelo.

Otro sector revisado fue la estructura de impacto trasera, junto con distintos perfiles aerodinámicos ubicados alrededor de esa zona. El paquete se completa con modificaciones en el alerón trasero destinadas a mejorar la eficiencia general del conjunto.

Qué puede cambiar para Franco Colapinto

Las primeras señales fueron positivas en Países Bajos. Gasly clasificó octavo para la Sprint y luego sumó puntos durante el fin de semana. El francés explicó que el auto ofrecía mayor agarre y respondía mejor con las nuevas piezas, aunque aclaró que Alpine todavía estaba aprendiendo cómo sacarles el máximo rendimiento.

Para Franco Colapinto, Monza será una prueba diferente. El circuito italiano privilegia la velocidad punta y exige configuraciones de baja carga aerodinámica, por lo que el comportamiento de las mejoras no necesariamente será idéntico al observado en las curvas de Zandvoort.

La primera referencia llegará este viernes durante las prácticas libres del Gran Premio de Italia. Alpine buscará determinar cuánto puede aportar el renovado paquete del A526 y si permite que Franco Colapinto se acerque nuevamente a la pelea por los puntos en una zona media cada vez más ajustada.