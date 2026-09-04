Vence la inscripción al Progresar Obligatorio y quedan las últimas horas para anotarse

Este viernes 4 de septiembre finaliza el plazo para anotarse en la segunda convocatoria 2026 de Progresar Obligatorio, la línea destinada a acompañar a jóvenes que buscan completar la educación primaria o secundaria. La inscripción había comenzado el 10 de agosto.

La convocatoria está dirigida a estudiantes de entre 16 y 24 años que mantengan la condición de alumno regular en una institución educativa reconocida oficialmente.

Quienes resulten adjudicados en esta segunda etapa podrán recibir hasta seis cuotas mensuales. El esquema establece que se paga inicialmente el 80% de cada cuota y el 20% restante queda sujeto al cumplimiento de las condiciones académicas previstas por el programa.

Quiénes pueden acceder a Progresar

Para solicitar Progresar, el aspirante debe ser argentino nativo o naturalizado, o extranjero con al menos dos años de residencia legal en el país y contar con DNI.

Además, los ingresos del estudiante y de su grupo familiar no pueden superar el equivalente a tres Salarios Mínimos, Vitales y Móviles. También se exige mantener la regularidad escolar.

Entre las condiciones figura contar con el calendario de vacunación completo o en curso según la edad y participar de las actividades formativas complementarias establecidas por el programa.

Cómo realizar la inscripción

El trámite se realiza de manera gratuita y online desde la plataforma oficial de Progresar. Para completar la solicitud es necesario contar con una cuenta activa en Mi Argentina, que se utiliza para validar la identidad del estudiante.

Durante el proceso se deben revisar los datos personales, completar la información socioeducativa e indicar la institución en la que se cursan los estudios.

También se solicita una CBU o CVU a nombre del titular. Allí se depositará el beneficio en caso de que la solicitud sea aprobada.

Qué pasa después de anotarse

Una vez cerrada la convocatoria, las postulaciones atraviesan evaluaciones académicas y socioeconómicas para determinar si cumplen con las condiciones establecidas.

La asistencia regular también forma parte del seguimiento. Un registro negativo de presencialidad puede derivar en la suspensión del beneficio, mientras que las actividades de extensión formativa son obligatorias para acceder al cobro completo.

El plazo que termina este viernes corresponde específicamente a la línea de finalización de la educación obligatoria. Las inscripciones para Progresar Superior y Progresar Enfermería permanecen abiertas hasta el 11 de septiembre.