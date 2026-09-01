ANSES oficializó las jubilaciones de septiembre: cuánto cobrarán con el aumento

La jubilación mínima de septiembre de 2026 quedó establecida en $428.633,20, luego de que la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializara una actualización del 2,11% para las prestaciones del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA).

La medida quedó establecida mediante la Resolución 257/2026, fechada el 28 de agosto, que determinó los nuevos valores previsionales vigentes desde septiembre. El porcentaje surgió de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a julio de 2026.

El organismo explicó que la actualización respondió al mecanismo de movilidad vigente, establecido por el Decreto 274/2024, mediante el cual los haberes previsionales se ajustan mensualmente según la inflación informada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Cuánto será la jubilación mínima y máxima

Con la aplicación del 2,11% de movilidad, ANSES estableció que el haber mínimo garantizado será de $428.633,20 desde septiembre.

En tanto, el haber máximo del sistema previsional quedó fijado en $2.884.295,54 para el mismo período.

Los montos establecidos en la resolución corresponden a los haberes previsionales propiamente dichos. La norma no creó ni incorporó un bono extraordinario, por lo que cualquier refuerzo adicional que corresponda a jubilados y pensionados debe considerarse de manera separada.

Cuánto cobrarán la PUAM y la PBU

La actualización también alcanzó a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM). ANSES determinó que esta prestación tendrá desde septiembre un valor de $342.906,56.

Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) pasó a $196.080,12. Este concepto forma parte del cálculo de determinadas jubilaciones otorgadas bajo el régimen general establecido por la Ley 24.241.

De esta manera, tanto la jubilación mínima y máxima como la PUAM y la PBU fueron actualizadas aplicando el índice de movilidad correspondiente a septiembre.

Las nuevas bases imponibles desde septiembre

La Resolución 257/2026 también modificó las bases imponibles utilizadas dentro del sistema previsional. Desde el período devengado septiembre, la base mínima quedó establecida en $144.363,55.

La base imponible máxima, en tanto, pasó a $4.691.748,47. Estos parámetros determinan los límites de las remuneraciones sobre las cuales se calculan los aportes personales al SIPA.

La actualización de estos valores se realizó bajo las facultades otorgadas a ANSES para modificar los importes mínimos y máximos de remuneración imponible de acuerdo con la movilidad previsional.

Por qué los haberes aumentaron 2,11%

El actual sistema de movilidad establece que las prestaciones se actualizan todos los meses de acuerdo con la variación del IPC nacional publicado por el INDEC, con el desfase previsto por la normativa.

Para determinar los haberes correspondientes a septiembre, ANSES tomó la inflación registrada en julio de 2026, que derivó en un índice de movilidad del 2,11%.

El mecanismo mensual comenzó a aplicarse a partir de las prestaciones correspondientes a julio de 2024, luego de la modificación introducida por el Decreto de Necesidad y Urgencia 274/2024.

También actualizaron remuneraciones para calcular nuevas jubilaciones

La resolución contempló, además, la situación de quienes dejaron de trabajar a partir del 31 de agosto de 2026 o solicitaron su prestación previsional desde el 1º de septiembre mientras continuaban en actividad dentro de los casos permitidos por la legislación.

Para esos beneficiarios, las remuneraciones consideradas para determinar la prestación serán actualizadas mediante los índices aprobados previamente por la Subsecretaría de Seguridad Social.

De esta manera, ANSES dejó oficializados todos los principales parámetros previsionales que comenzaron a regir durante septiembre, con un incremento general del 2,11% derivado de la evolución de los precios.

Los principales montos de septiembre

Con la actualización oficial, los valores quedaron establecidos de la siguiente manera:

Jubilación mínima: $428.633,20.

Jubilación máxima: $2.884.295,54.

PUAM: $342.906,56.

Prestación Básica Universal: $196.080,12.

Base imponible mínima: $144.363,55.

Base imponible máxima: $4.691.748,47.

Movilidad de septiembre: 2,11%.