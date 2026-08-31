Coca-Cola cerró una histórica planta tras 114 años de producción y reubicará a 78 trabajadores

Coca-Cola cerró una histórica planta tras 114 años de actividad en Ventura, California. La reorganización afecta a 85 empleados, aunque Reyes Coca-Cola Bottling prevé reubicar a 78. La distribución de bebidas continuará con normalidad.
Coca-Cola cerró una histórica planta tras 114 años de funcionamiento en Ventura, California, como parte de una reorganización de su estructura logística en el sur de ese estado norteamericano. La instalación de Reyes Coca-Cola Bottling, que había comenzado a operar en 1912, finalizó definitivamente sus actividades.
El cierre afecta directamente a 85 empleados que cumplían distintas funciones en el centro de distribución. Sin embargo, la compañía prevé reubicar a 78 trabajadores en otras instalaciones activas de California, por lo que la mayoría podrá conservar sus puestos dentro de la estructura empresarial.
La decisión no significa la salida de los productos Coca-Cola del mercado de Ventura. Supermercados, restaurantes y comercios continuarán recibiendo las bebidas con normalidad, ya que la distribución será absorbida por otros centros regionales.
Por qué cerró la histórica planta
La medida responde a una estrategia de consolidación y optimización logística de Reyes Coca-Cola Bottling en el sur de California. El objetivo es concentrar las operaciones de distribución, ventas y mantenimiento en instalaciones de mayor tamaño que permanecen activas.
A través de esa reorganización, la empresa busca reducir estructuras dispersas y concentrar recursos en complejos que puedan absorber la demanda correspondiente a Ventura. De esta manera, las rutas de distribución serán reorganizadas sin necesidad de mantener operativo el histórico establecimiento.
El cierre se concretó el 10 de julio de 2026 y marcó el final de una presencia física de más de un siglo en la ciudad. Durante ese período, el centro atravesó diferentes etapas económicas y transformaciones en la industria de las bebidas y el consumo masivo.
Qué pasará con los trabajadores
Uno de los principales aspectos de la reestructuración es la situación de los 85 empleados alcanzados por el cierre. Según lo informado por la compañía, 78 serán reubicados en otras sedes activas dentro de California.
Para los trabajadores que no sean incorporados mediante esos traslados, Reyes Coca-Cola Bottling habilitó la posibilidad de buscar vacantes dentro de su estructura empresarial en otros estados. La firma cuenta con operaciones de producción y logística distribuidas en diferentes puntos de Estados Unidos.
De esta forma, la compañía busca reducir el impacto laboral del cierre de la planta de Ventura. La continuidad de la mayoría de los empleados contrasta con la desaparición definitiva de una instalación que mantuvo actividad durante 114 años.
La distribución continuará sin cambios
Pese al cierre, la empresa indicó que los consumidores no deberían experimentar modificaciones en el abastecimiento. Los productos continuarán llegando a los puntos de venta de Ventura mediante otros centros de distribución.
La reorganización supone trasladar las funciones que hasta ahora cumplía la histórica sede hacia instalaciones regionales de mayor capacidad. Por ese motivo, la decisión afecta a la estructura operativa, pero no implica abandonar comercialmente la ciudad.
La medida forma parte de una estrategia orientada a centralizar recursos y simplificar la logística. Las operaciones de distribución, ventas y mantenimiento serán desarrolladas desde otros complejos donde la empresa mantiene actividad e inversiones.
El final de 114 años de historia
Más allá de la reorganización empresarial, el cierre tiene un significado particular para Ventura, publicó Los Andes. La instalación comenzó a funcionar en 1912 y acompañó buena parte del crecimiento y las transformaciones de la ciudad durante el último siglo.
A lo largo de 114 años, el establecimiento permaneció integrado al paisaje productivo local y atravesó diferentes contextos económicos y sociales. Su cierre representa, por ese motivo, el final de una extensa etapa para la comunidad.
Aunque las bebidas seguirán comercializándose y la mayoría de los trabajadores serán reubicados, la desaparición de la planta pone fin a una presencia centenaria. Desde julio de 2026, las operaciones que allí se realizaban quedaron definitivamente distribuidas entre otros centros de la compañía.