El Coro de la Ciudad ensaya para celebrar sus 30 años con una serie de conciertos

REDACCIÓN ELONCE
El Coro de la Ciudad prepara el repertorio con el que celebrará sus 30 años y anticipó una serie de encuentros corales. El primero será el 12 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero, con entrada libre y gratuita.
El Coro de la Ciudad intensificó sus ensayos en el Centro Cultural Juan L. Ortiz de Paraná de cara a las presentaciones previstas para celebrar sus 30 años de trayectoria. La agrupación prepara nuevo repertorio y se alista para iniciar el 12 de septiembre un ciclo de encuentros que reunirá a diferentes formaciones corales de la capital entrerriana y la región.
Los lunes son jornadas destinadas especialmente al trabajo musical y, durante los ensayos, las distintas voces se dividen para avanzar en la preparación de las obras. “Es día de ensayos los lunes aquí en el Juanele preparando repertorio en aprendizaje. Eso hace que no nos podamos separar. En esta oportunidad, están sopranos y contraltos ensayando conmigo. Con Candy, que es la asistente, y Oscar, el guitarrista, están ensayando los tenores y bajos”, relató el director, Eliseo Almada.
El aniversario marcará buena parte de la agenda de la agrupación durante los próximos meses. “El coro de la ciudad cumple 30 años desde su creación, estamos preparando el repertorio para pronto salir a hacer una serie de presentaciones. Empezamos en junio con la primera presentación del año y ahora seguimos con otras”, declaró Almada.
El primer encuentro será en el Teatro 3 de Febrero
Dentro de las actividades previstas se encuentra el tradicional ciclo de encuentros corales, mediante el cual la agrupación comparte escenario con otras formaciones. La primera fecha de esta nueva etapa quedó programada para el sábado 12 de septiembre, desde las 21, en el Teatro Municipal 3 de Febrero.
“Es un ciclo tradicional que hace el coro de la ciudad, que es el ciclo de encuentros corales. Es una serie de encuentros programados durante el año, donde invitamos a coros de Paraná y de otras partes de la provincia y de la región. Vamos a comenzar ese ciclo el 12 de septiembre en el Teatro 3 de Febrero a las 21 horas con entrada libre y gratuita. En esta oportunidad, invitando a coros de la ciudad de Paraná”, comentó el director.
La propuesta permitirá que distintas agrupaciones locales compartan escenario en una noche dedicada a la música coral. La entrada será libre y gratuita, por lo que el encuentro estará abierto a toda la comunidad y significará uno de los momentos destacados dentro de las celebraciones por las tres décadas de la formación.
Los coros invitados para la primera presentación
Almada detalló que la primera jornada contará con tres agrupaciones invitadas. “Va a estar el coro polifónico de adultos de la escuela coral Mario Monti, que dirige el maestro Eduardo Retamar. También va a estar el taller coral del Sindicato de Luz y Fuerza, bajo la dirección de Jesús Galliussi y también el coro voces en obras, del Colegio de Arquitectos, que dirige el maestro Leandro Gómez”, señaló.
De esta manera, el encuentro reunirá propuestas provenientes de diferentes ámbitos de la actividad cultural, educativa y social de Paraná. El objetivo será compartir repertorios y generar un espacio de intercambio entre quienes forman parte del movimiento coral.
Mientras se acerca la primera fecha, el Coro de la Ciudad continuará trabajando en el Juan L. Ortiz. Los ensayos por cuerdas permiten abordar específicamente las distintas voces y posteriormente ensamblarlas, una tarea que cobra especial relevancia ante el calendario de actuaciones previsto para los próximos meses.
Más encuentros corales durante octubre
La agenda por los 30 años continuará el 25 de octubre en la Sala Mayo, donde se desarrollará otro de los encuentros corales. La actividad tendrá lugar durante la tarde y volverá a reunir al Coro de la Ciudad con agrupaciones invitadas.
Según anticipó Almada, en esa oportunidad participarán también la Asociación Verdiana, una agrupación proveniente de Santa Fe y el coro de la Universidad Nacional del Litoral. De esta manera, el ciclo trascenderá la participación de conjuntos paranaenses y sumará exponentes de la región.
Una semana más tarde se concretará otra presentación en la Escuela de Música, donde el Coro de la Ciudad compartirá la jornada con el Taller de Canto Comunitario. Así, la agrupación continuará desplegando durante los próximos meses una agenda especialmente diseñada para conmemorar sus tres décadas de actividad.