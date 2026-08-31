Bosques y ganadería: cómo funcionará el proyecto productivo de la UNER financiado por la ONU

El manejo de bosques con ganadería integrada en Entre Ríos avanza con un proyecto formulado por la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER), en el marco de una iniciativa implementada por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). El plan comenzará a ejecutarse en el establecimiento Las Golondrinas, ubicado en Federal.

La iniciativa forma parte del Proyecto Pagos por Resultados, financiado a partir de los logros alcanzados por Argentina en la reducción de emisiones provenientes de los bosques nativos. Especialistas de la UNER explicaron durante una entrevista en Momento de campo, programa emitido por ELONCE Radio & Stream FM 98.7, que el Fondo Verde para el Clima asignó al país 82 millones de dólares como reconocimiento por esos resultados.

"El Fondo Verde para el Clima le paga a la Argentina por un resultado, que es la reducción de emisiones", explicaron las profesionales. Esos recursos son administrados mediante un proyecto implementado por la FAO para financiar acciones destinadas a conservar los bosques nativos en distintas provincias.

Un modelo que combina conservación y producción

En Entre Ríos se formularán e implementarán dos planes bajo el modelo de Manejo de Bosques con Ganadería Integrada (MBGI). Uno de ellos se desarrollará en Las Golondrinas, dentro del denominado espinal entrerriano, una región característica del centro-norte provincial donde predominan especies como algarrobo, ñandubay y espinillo.

Las especialistas señalaron que estos ecosistemas estuvieron históricamente asociados a la ganadería, pero también atravesaron procesos de degradación vinculados con distintas intervenciones. "Los bosques, por su uso, no solo por producción ganadera sino por otras intervenciones como la tala para madera o la deforestación, hoy enfrentan problemas de degradación", indicaron.

MOMENTO DE CAMPO - Bosques y ganadería: un proyecto con respaldo de FA

El Manejo de Bosques con Ganadería Implementada (MBGI) propone que el bosque sea considerado parte central del sistema productivo. El modelo se apoya en tres principios: "Mantener la complejidad del bosque, que esa complejidad mantenga la capacidad productiva y que las comunidades asociadas se vean beneficiadas".

Pastoreo, agua y biodiversidad

El plan contempla conservar la estructura de la vegetación y la fauna, proteger el suelo, utilizar eficientemente el agua y adaptar el pastoreo a la capacidad real del pastizal. También considera la variabilidad climática y establece pautas vinculadas con las condiciones laborales y la prevención de riesgos.

Una de las exigencias es delimitar un área específica para la conservación de la biodiversidad, donde el bosque no será intervenido. Además, se buscará diversificar la actividad del establecimiento mediante productos forestales no madereros. Entre las alternativas previstas aparece la incorporación gradual de la apicultura y la producción de miel.

La formulación ya fue aprobada por la FAO y ahora comenzará la etapa de implementación. Según detallaron las especialistas, el establecimiento recibirá inversiones equivalentes a $100.000 USD en bienes, es decir, no se entregará dinero directamente a las productoras, sino infraestructura y equipamiento previstos dentro del proyecto.

Inversiones para transformar el manejo ganadero

Entre las mejoras proyectadas figuran alambrados para subdividir potreros y desarrollar pastoreo rotativo, nuevos molinos, tanques y bebederos, además de cisternas y equipamiento para mejorar la distribución del agua. El objetivo es permitir períodos de descanso del pastizal y disminuir riesgos de degradación del suelo por pisoteo.

También habrá acciones vinculadas con la prevención de incendios. “En los últimos años, a consecuencia de los eventos extremos de calor y de las sequías, es un problema muy grave para los bosques nativos la aparición de focos de fuego”, señalaron. Por eso, el establecimiento deberá contar con protocolos, capacitación e infraestructura para afrontar esos riesgos.

La evolución será evaluada mediante indicadores ecológicos, productivos, económicos y sociales. El monitoreo permitirá determinar en los próximos años si el establecimiento avanza hacia los objetivos planteados y realizar ajustes cuando los resultados se aparten de lo previsto.

Mujeres al frente del establecimiento de Federal

Otra particularidad del proyecto es que la producción está conducida por mujeres. La propietaria del establecimiento es la madre de Mercedes y Alejandra Raspini, quienes actualmente están al frente de la empresa agropecuaria; una es médica veterinaria y la otra licenciada en Marketing.

Las especialistas destacaron que la participación femenina también resulta relevante para la FAO por su enfoque de género. Además, remarcaron que el compromiso directo de las productoras será determinante: "La única forma de que estos planes se concreten es a través de que los productores estén relacionados e involucrados directamente con la aplicación".

Como parte de la iniciativa, está prevista para el 16 de octubre una jornada de presentación en el establecimiento, vinculada con el Día Internacional de las Mujeres Rurales. Participarán actores de la comunidad, escuelas agrotécnicas y autoridades locales, con el objetivo de mostrar un modelo que pueda convertirse en referencia para otros productores entrerrianos.