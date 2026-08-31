Donación de órganos: Fátima Heinze recordó el trasplante que le dio “un soplo de vida”

REDACCIÓN ELONCE
La donación de órganos cambió la vida de Fátima Heinze, quien recibió un trasplante bipulmonar y contó a Elonce su historia. A 12 años de aquella cirugía, destacó el gesto de su donante y la importancia de generar conciencia.
La donación de órganos representó un antes y un después en la vida de Fátima Heinze, fundadora de la Fundación Alguien como yo FQ, quien recibió un trasplante bipulmonar y, 12 años después, continúa trabajando para generar conciencia. Tras conmemorarse el sábado 29 de agosto el Día de la Persona Donante, relató en el programa GPS, que se emite por Elonce, el camino que atravesó hasta recibir los pulmones que le permitieron seguir viviendo.
Heinze recordó que su cuadro comenzó a complicarse años antes del trasplante. “En 2012, después de un montón de estudios, me dijeron que mi capacidad pulmonar había disminuido notablemente. Tenía un 22% y que la opción que teníamos era un trasplante bipulmonar para mejorar mi calidad de vida y sobrevivir. Después de muchos hechos burocráticos con mi obra social, logré el reconocimiento para ir a la Fundación Favaloro en 2014. Entré en lista de espera electiva el 9 de abril. Luego mi estado se fue agravando y tuve que viajar a Favaloro, donde me dejaron internada y pasé a emergencia nacional, que es una de las prioridades que tienen los pacientes que están clínicamente comprometidos y necesitan ese órgano lo más rápido que pueda llegar”.
Su condición se agravó hasta requerir una internación y permanecer en coma inducido. Fue entonces cuando apareció la posibilidad que esperaba: “El día que pasó eso (la posibilidad del trasplante) estaba internada en Favaloro, estaba en coma inducido. Me despertaron para decirme y prepararme para el quirófano porque habían llegado los pulmones”.
Una cirugía que cambió por completo su vida
La intervención fue extensa y de alta complejidad. “Fue alrededor de las dos de la mañana que entré a quirófano y salí a las 14:30 horas del otro día. Fue una cirugía larga y compleja, que me llevó tres días dormida, con un montón de aparatos conectada por todos lados. Ahora hace 12 años que recibí ese soplo de vida, que son 12 años gracias a la donación y el gesto altruista y desinteresado de donar”, relató.
Para dimensionar el cambio que significó el trasplante, Heinze recordó cómo era su vida cuando la enfermedad pulmonar había avanzado. “Antes no podía caminar, no podía bañarme sola, no podía atarme los cordones e inclusive para el simple hecho de comer era comer o respirar. Si comía mucho, el estómago se me hinchaba y me apretaba con el tórax y no podía respirar. No podía hacer las cosas básicas como caminar por la Costanera o disfrutar de salir a bailar. Dependía de estar conectada al oxígeno permanentemente y el deterioro físico era contundente en ese momento. No podía hacer absolutamente nada”.
La cirugía se realizó un 7 de junio y su evolución sorprendió incluso al equipo médico. “El 7 de junio, Día del Periodista, me trasplante. La recuperación fue favorable y más de lo esperado porque estaba en una situación muy compleja. Los médicos no podían creer que lo habíamos logrado. Es un agradecimiento eterno a la familia de mi donante –a ella, porque fue una mujer-. La llevo conmigo en mis pensamientos todo el tiempo por el agradecimiento de todos estos días de regalo junto a mis seres queridos”, testificó.
El trabajo para concientizar sobre la donación
Tras aquella experiencia, Heinze profundizó su compromiso con la difusión y el acompañamiento de personas que atraviesan situaciones similares. Desde la Fundación Alguien como yo FQ trabajan especialmente sobre fibrosis quística y trasplantes, además de articular acciones con organismos y profesionales.
“Vamos de la mano de Fibrosis Quística y de la Fundación. Tratamos de llevar siempre la bandera lo más alto posible, siempre acompañando a quienes están en este camino junto a los entes oficiales como CUCAIER e INCUCAI y los lugares donde se realizan los trasplantes. Tenemos muchos amigos, muchos profesionales de la salud que humanamente son increíbles y que hacen que el paciente se sienta parte de la familia. Seguimos trabajando arduamente en campañas, tratamos de llegar a todos los lados del país que podamos junto a otrs ONGs e instituciones”, manifestó.
En ese sentido, señaló que una de las principales tareas consiste en despejar dudas y temores relacionados con la donación. “Siempre estamos hablando y desmitificando cuestiones acerca de los miedos que hay sobre la donación. Quiero resaltar que el 29 de agosto fue el Día del Donante porque en el año 1999, Antonella Trivisono, una nena de seis años falleció. Tuvo un accidente vial y, tras ello, falleció y sus padres donaron sus órganos. Hace tres o cuatro años su familia presentó el proyecto para que todos los 29 de agosto –el cumpleaños de Antonella- se celebre el día del donante en honor a todas las familias y todos los seres que ante el dolor de una pérdida decidieron donar”, afirmó.
Una jornada sobre fibrosis quística
La tarea de la Fundación continuará durante septiembre con una actividad destinada a profesionales de la salud que se desarrollará en el Hospital de La Baxada. La propuesta buscará ampliar conocimientos y generar un espacio de intercambio sobre fibrosis quística con especialistas de diferentes instituciones.
“Vamos a estar en septiembre haciendo la jornada de fibrosis quística en el hospital de La Baxada para profesionales de la salud. Van a estar disertando médicos especialistas como el doctor Fernando Meneghetti, Silvina Zaragoza del hospital de niños Ricardo Gutiérrez. También va a estar la gente de pesquisa neonatal del programa Juan de Entre Ríos”, anticipó Heinze.
Finalmente, explicó que la jornada será gratuita y se desarrollará de 8 a 13 horas el viernes 11 de septiembre, fecha que coincidirá con el Día Mundial de la Fibrosis Quística. Los interesados podrán anotarse mediante el correo electrónico de la Fundación, donde deberán consignar nombre, apellido, DNI y el área de la salud en la que se desempeñan.