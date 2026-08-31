Marcos Senesi y el retiro de Lionel Messi: “Fue un orgullo ser tu compañero, capitán”

Marcos Senesi y el retiro de Lionel Messi fueron protagonistas de uno de los mensajes más emotivos que surgieron luego del anuncio del capitán de despedirse de la Selección Argentina. El defensor entrerriano expresó su admiración por el rosarino y destacó el privilegio que significó haber compartido el seleccionado con quien había admirado desde niño.

Senesi se sumó así a las numerosas muestras de afecto que recibió Messi de parte de futbolistas que compartieron con él diferentes etapas en la Albiceleste. En su publicación, puso el foco tanto en la dimensión deportiva del capitán como en lo que significó para quienes crecieron siguiendo su trayectoria.

“Qué difícil poner en palabras lo que significás para todos nosotros…”, comenzó el futbolista surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, antes de recordar el particular camino que lo llevó de observar las hazañas de Messi a convertirse en uno de sus compañeros.

De admirarlo a compartir la Selección Argentina

“Crecimos viéndote hacer historia con esta camiseta y después tuve el privilegio enorme de compartirla con vos, cumpliendo el sueño de aprender de vos y de disfrutar cada momento”, expresó Senesi en uno de los pasajes centrales de su despedida.

La frase reflejó el cambio generacional que atravesó la Selección durante los últimos años. Varios de los jugadores que llegaron al conjunto nacional habían crecido observando a Messi como máxima referencia argentina y, tiempo después, tuvieron la oportunidad de compartir entrenamientos, concentraciones y partidos junto al capitán.

El defensor también destacó el recorrido que realizó el rosarino con la camiseta nacional y, especialmente, su perseverancia durante los momentos más complejos. “Gracias por llevar a la Argentina siempre a lo más alto, por hacernos felices tantas veces y, sobre todo, por nunca dejar de intentarlo”, manifestó.

“Fue un orgullo ser tu compañero, Capitán”

En otro tramo de su publicación, Senesi resumió lo que representó compartir plantel con Messi. “Fue un orgullo ser tu compañero, Capitán”, señaló, en una frase breve con la que destacó el lugar que ocupó el rosarino dentro del seleccionado.

El mensaje también hizo referencia al vacío que dejará la ausencia del histórico número 10 con la camiseta nacional. El defensor puso el acento en el legado construido durante su extensa trayectoria y en la huella que dejó tanto dentro del vestuario como entre los hinchas argentinos.

“Te vamos a extrañar muchísimo con la celeste y blanca, pero todo lo que dejaste por esta camiseta, en este grupo y en cada argentino, va a quedar para siempre”, escribió Senesi.

El agradecimiento final de Senesi a Messi

La despedida concluyó con una expresión sencilla y directa: “Gracias por todo Leo!!”. De esa manera, el entrerriano se sumó a los compañeros que exteriorizaron públicamente sus sentimientos ante el retiro de una de las figuras más importantes de la historia de la Selección Argentina.