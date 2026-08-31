Las Leonas son tricampeonas del mundo: Florencia Mutio analizó las claves de la histórica consagración

Las Leonas se consagraron tricampeonas del mundo después de imponerse ante Países Bajos en una emocionante definición por penales y volvieron a llevar al hockey argentino a lo más alto. La histórica conquista tuvo una repercusión especial en Entre Ríos, donde la paranaense Florencia Mutio, exarquera de la Selección Argentina y una de las principales referentes de la disciplina en la provincia, analizó en diálogo con Elonce las claves que llevaron al equipo nacional al título.

La consagración puso fin a una extensa espera para la Selección femenina, cuyo anterior campeonato mundial había sido obtenido en 2010. Mutio destacó que conoció y compartió cancha con varias de las protagonistas del nuevo título y aseguró que durante la final observó un equipo convencido de sus posibilidades.

“Fue un fin de semana lleno de emociones. El sábado ganaron Las Leonas, fueron campeonas por tercera vez, así que una alegría enorme porque a muchas las conozco, con muchas compartí cancha y sé el esfuerzo que hacen”, expresó.

La exarquera también resaltó el rendimiento de Los Leones, que completaron un destacado fin de semana para el hockey argentino al conseguir la medalla de bronce. Sobre el seleccionado femenino, en tanto, sostuvo: “Se las veía con mucha energía, con muchas ganas, muy concentradas en el partido. Creo que fue una gran final, merecida”.

Una definición por penales cargada de emoción

Mutio recordó que Las Leonas habían llegado nuevamente a una final mundialista en 2022 y que en los últimos años estuvieron cerca de alcanzar otros grandes títulos, pero distintos resultados habían postergado la celebración. En esta oportunidad, consideró que la concentración y la atención a los detalles resultaron determinantes.

“El último había sido en 2010 y después habían jugado la última final también en 2022. Ya veníamos perdiendo varias finales o semifinales con ellas y creo que este partido se lo tomaron con mucha seriedad, con mucha concentración. Estuvieron en todos los detalles y fueron unas justas y merecidas ganadoras”, afirmó.

La definición tuvo además un componente dramático. Argentina estuvo en desventaja y consiguió llevar el encuentro a los penales después de alcanzar un empate sobre el cierre. Allí apareció la efectividad de las ejecutantes y la actuación de la arquera Cristina “China” Cosentino.

“Hasta el último minuto estuvieron con el 1 a 0 abajo. Ese empate agónico faltando tan poco y después los penales... Creo que estuvieron muy bien las tiradoras, excelente. Y obviamente la China Cosentino también dando seguridad a las chicas y a todo el equipo. Increíble, la verdad”, manifestó Mutio.

El trabajo colectivo, una de las claves del título

Para la exintegrante de Las Leonas, una de las principales fortalezas del equipo estuvo en el funcionamiento colectivo. Consideró que Argentina consiguió combinar preparación física, capacidad técnica, variantes ofensivas y un fuerte convencimiento en torno al objetivo.

“Más allá de que físicamente las vi muy bien y también de lo técnico, creo que jugaron más en equipo, más a los pases, no tanto juego individual”, analizó. También mencionó la importancia de contar con herramientas específicas, como una arquera segura y variantes en el córner corto.

Las Leonas son tricampeonas del mundo: el análisis de Mutio (foto Elonce)

Mutio recordó además que el propio plantel había mencionado una dura derrota sufrida anteriormente frente a Países Bajos como uno de los momentos que modificaron su mentalidad. “Por lo que las escuché, fue como un clic para ellas”, explicó.

A esa experiencia se sumaron otras frustraciones deportivas que, según consideró, terminaron fortaleciendo al grupo. “Ya venían también de no haber conseguido el oro en París, de semifinales de Juegos Olímpicos o Mundiales, de estar siempre ahí tan cerca. Ahora se les dio y creo que es un gran impulso”, señaló.

La entrerriana remarcó que detrás de una conquista de estas características existen numerosos factores que no siempre son visibles para el público. Lesiones, resultados adversos y diferentes circunstancias pueden modificar años de preparación. “Un montón de veces ha habido procesos muy buenos y, por un detalle, un poco de suerte o un montón de factores, no se da. En este caso puntual creo que hubo un buen engranaje entre el cuerpo técnico y las jugadoras”, afirmó.

El mensaje de Mutio para los jóvenes entrerrianos

Florencia Mutio continúa estrechamente vinculada con el hockey. Actualmente volvió al arco para jugar en Estudiantes, integra la preselección de Entre Ríos en categoría Mayor y trabaja en la formación de jugadoras juveniles. Además, desarrolla tareas con arqueras y mantiene otros proyectos profesionales relacionados con el deporte.

Durante la entrevista también destacó el presente de jóvenes de la provincia que buscan avanzar dentro de los procesos de selección, entre ellos Máxima Duportal y Genaro Molteni, quienes se encuentran trabajando con objetivos deportivos de alcance internacional.

Las Leonas son tricampeonas del mundo: Florencia Mutio analizó las claves de la histórica consagración

A partir de su propia experiencia y de haber conocido a varias de las actuales campeonas cuando todavía daban sus primeros pasos, Mutio dejó un mensaje para quienes sueñan con llegar a la elite. “Que sueñen y que se entrenen”, resumió.

“Lo digo porque veo muchas de Las Leonas que hoy fueron campeonas del mundo y las recuerdo bien chiquitas, hace 10 años, quedando fuera de listas y luchándola, con un montón de situaciones, idas y vueltas. Y hoy las vi ahí sonreír y felices después de tanto esfuerzo”, expresó.

Para Mutio, el nuevo título mundial demuestra también el valor de sostener los procesos incluso después de las derrotas. Trabajo colectivo, constancia, preparación y capacidad para aprender de los momentos adversos fueron, desde su mirada, algunos de los factores que terminaron llevando a Las Leonas a conquistar su tercer campeonato mundial.