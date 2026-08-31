Los números de Messi en la Selección: dos décadas, máximo goleador y seis títulos

Los números de Messi en la Selección marcaron una trayectoria histórica: Lionel Messi cerró su ciclo con la camiseta argentina después de disputar 207 partidos y convertir 125 goles con el combinado mayor, registros que lo dejaron como el futbolista con más presencias y máximo goleador de la Albiceleste.

El rosarino debutó con la Selección mayor el 17 de agosto de 2005 frente a Hungría, en un amistoso disputado en Budapest. Aquella presentación tuvo un comienzo accidentado: ingresó durante el segundo tiempo y fue expulsado pocos segundos después. Más de dos décadas después, su último encuentro fue la final del Mundial 2026 ante España, disputada el 19 de julio en Nueva York/Nueva Jersey.

Sus 125 tantos en 207 presentaciones representaron un promedio de 0,60 goles por encuentro. Además de liderar las dos estadísticas dentro del seleccionado argentino, Messi terminó su trayectoria internacional como el futbolista sudamericano con mayor cantidad de partidos y goles a nivel de selecciones masculinas.

Cómo se repartieron los 125 goles de Messi

El desglose de sus conquistas reflejó su continuidad en todas las competencias. Messi convirtió 54 goles en amistosos, 36 en Eliminatorias Sudamericanas, 21 en Copas del Mundo y otros 14 en Copa América. Sus tantos en las clasificatorias también le permitieron finalizar como máximo goleador histórico de las Eliminatorias de la CONMEBOL.

A los récords individuales se sumaron los títulos. Con la Selección mayor conquistó cuatro trofeos: la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. El primero significó, además, el final de una prolongada búsqueda de una consagración con el combinado absoluto.

Aquella Copa América llegó en el estadio Maracaná y frente a Brasil. Un año y medio después, Messi alcanzó el punto máximo de su trayectoria internacional al levantar como capitán la Copa del Mundo en Qatar, después de la final ante Francia.

Seis títulos con la camiseta argentina

Si se contabilizaron todas las categorías de la Selección argentina, el capitán obtuvo seis títulos. Antes de las cuatro conquistas con la Mayor había ganado el Mundial Sub 20 de Países Bajos 2005, competencia en la que fue goleador y elegido mejor jugador.

Tres años después sumó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Beijing 2008. Aquella generación se consagró tras derrotar a Nigeria en la final y significó el segundo gran festejo de Messi representando al país antes de comenzar su ciclo de títulos con la Selección mayor.

Su trayectoria también quedó atravesada por seis Copas del Mundo: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018, Qatar 2022 y Estados Unidos-México-Canadá 2026. Alcanzó tres finales, fue subcampeón en 2014 y 2026 y consiguió el título en 2022.

Los récords que consiguió en los Mundiales

Messi acumuló 34 encuentros y 21 goles en Copas del Mundo, además de conseguir 23 victorias. Esas cifras lo ubicaron como el jugador con más partidos disputados y más triunfos en la historia de la máxima competencia de selecciones.

En el rubro goleador mundialista terminó con 21 tantos, apenas por detrás del francés Kylian Mbappé, quien alcanzó los 22 después de su actuación en el Mundial 2026. Messi, además, estableció durante esa última edición el récord como argentino de mayor edad en marcar en una Copa del Mundo, con 39 años.

Otro registro destacado quedó relacionado con las distinciones individuales. El argentino se convirtió en el único futbolista que ganó dos veces el Balón de Oro al mejor jugador de un Mundial: recibió el reconocimiento después de Brasil 2014 y volvió a obtenerlo en Qatar 2022.

Una marca inédita en Qatar y el récord en Copa América

En Qatar, además, protagonizó un registro sin antecedentes al convertir en todas las instancias de una misma Copa del Mundo. Marcó durante la fase de grupos y luego anotó en octavos de final, cuartos de final, semifinales y la final ante Francia.

Sus estadísticas también tuvieron un capítulo destacado en la Copa América. Messi disputó 39 encuentros a lo largo de siete ediciones entre 2007 y 2024, convirtiéndose en el futbolista con mayor cantidad de partidos en la historia del torneo continental. Allí marcó 14 goles.

El capitán llegó a las finales de 2007, 2015, 2016, 2021 y 2024. Después de perder las primeras tres definiciones, logró consagrarse en las dos últimas y completar así uno de los capítulos pendientes que había acompañado buena parte de su recorrido internacional.

Messi y sus números en las Eliminatorias

En Eliminatorias Sudamericanas disputó 72 partidos y convirtió 36 goles. Con esa cantidad de encuentros igualó al ecuatoriano Iván Hurtado como uno de los futbolistas con mayor presencia en la clasificación de CONMEBOL y quedó en soledad como máximo anotador histórico del certamen.

Su última Copa del Mundo también amplió sus registros, publicó NA. Durante el Mundial 2026 convirtió ocho goles y entregó cuatro asistencias en el recorrido que llevó al conjunto argentino hasta la definición frente a España.

Así, Messi terminó su trayectoria albiceleste con 207 partidos, 125 goles y cuatro títulos con la Selección mayor. Al incorporar las conquistas juveniles y olímpicas, el balance ascendió a seis trofeos, además de seis Mundiales disputados y numerosos récords que marcaron más de dos décadas con la camiseta argentina.