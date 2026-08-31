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Ponzio habló tras su debut con triunfo en River: “Cuando hay que estar, hay que poner la cara”

El entrenador interino se mostró satisfecho después del triunfo por 3-2 ante Banfield y explicó por qué aceptó asumir luego de la salida de Eduardo Coudet. También respaldó a Lucas Martínez Quarta tras las críticas recibidas.

31 de Agosto de 2026
Leonardo Ponzio.
Leonardo Ponzio.

El entrenador interino se mostró satisfecho después del triunfo por 3-2 ante Banfield y explicó por qué aceptó asumir luego de la salida de Eduardo Coudet. También respaldó a Lucas Martínez Quarta tras las críticas recibidas.

Leonardo Ponzio brindó su primera conferencia de prensa como entrenador interino de River luego del triunfo por 3-2 ante Banfield, correspondiente a la séptima fecha del Torneo Clausura.

 

El exmediocampista comenzó su ciclo con una victoria en el estadio Florencio Sola, resultado que permitió al equipo recuperarse después de la eliminación ante Independiente Santa Fe en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

 

 

“Intentamos jugar por dentro y que la pelota les llegara a Ángel Correa, Thiago Almada y Sebastián Driussi. Cuando jugás de visitante, el local tiene que hacer el esfuerzo para buscar el resultado. Fue un partido peleado”, analizó.

 

Por qué Ponzio aceptó dirigir a River

 

El entrenador también se refirió a la propuesta que recibió después de la renuncia de Eduardo Coudet. Según explicó, la decisión fue conversada con Enzo Francescoli y los integrantes de la dirigencia.

 

“Enzo y la dirigencia me conocen, saben cómo soy y terminé aceptando. Me debo a esta institución. Estoy muy contento y feliz. Cuando hay que estar, hay que poner la cara”, expresó Ponzio.

 

Además, valoró el plantel que quedó bajo su conducción y atribuyó el resultado al trabajo realizado anteriormente. “Hay un grupo de jugadores impresionante. Se dio el resultado que no se venía dando y es por el trabajo que venían haciendo”, señaló.

 

El respaldo a Martínez Quarta

 

Otro de los temas abordados fue el presente de Lucas Martínez Quarta, cuestionado después de la eliminación de River en la Copa Sudamericana. El defensor había quedado expuesto tras la definición por penales ante Independiente Santa Fe.

 

 

Ponzio sostuvo que el futbolista atraviesa un momento particular y recordó su vínculo desde las divisiones formativas. “Lo conozco de chico, lo he criado. Tiene corazón por esta institución y siente todo mucho”, manifestó.

 

El entrenador remarcó que Martínez Quarta tiene experiencia internacional y condiciones para recuperarse. River volverá a jugar el próximo domingo, desde las 19:15, frente a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Monumental.

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