El Hospital San Martín, entre los 10 del país con mayor procuración de órganos: realizó 30 procesos este año

REDACCIÓN ELONCE
El Hospital San Martín fue reconocido por su actividad de procuración de órganos y quedó entre los 10 establecimientos con mayor actividad del país durante el primer semestre de 2026. De los 42 procesos realizados en Entre Ríos este año, 30 correspondieron al hospital de Paraná.
El Hospital San Martín fue reconocido por su actividad de procuración de órganos y se ubicó entre los 10 establecimientos sanitarios del país con mayor cantidad de procesos durante el primer semestre de 2026. En lo que va del año, Entre Ríos contabiliza 42 procedimientos de procuración y 30 de ellos se realizaron en el principal hospital público de Paraná.
En el marco de la conmemoración del Día de la Persona Donante de Órganos, autoridades del CucaiER entregaron una placa al Hospital San Martín para destacar el trabajo desarrollado por sus diferentes servicios y profesionales. Participaron del reconocimiento la titular del organismo provincial, Rosana Dappen, y la directora del nosocomio, María Emilia Satler, quienes dialogaron con Elonce sobre la importancia de la donación y del trabajo sanitario necesario para concretar cada procedimiento.
Dappen remarcó que el primer reconocimiento corresponde a las personas donantes y sus familias. “Nuestro primer reconocimiento y valoración es para los donantes y para todas las familias que, mediante este acto tan altruista, solidario y de empatía, pueden promover la procuración y hacerla viable y, en función de eso, ayudar a un montón de otras personas que están en una situación particular”, expresó.
El San Martín concentra entre el 60% y 70% de la procuración provincial
La titular del CucaiER destacó el compromiso del sistema sanitario entrerriano con la donación y procuración de órganos y, particularmente, el rol que ocupa el Hospital San Martín dentro de ese esquema. “Es el que tiene mayor procuración en toda la provincia”, señaló.
Según los datos brindados durante la entrevista, Entre Ríos lleva registrados 42 procesos de procuración durante 2026, de los cuales 30 se realizaron en el Hospital San Martín de Paraná. La cifra implica que más de siete de cada diez procedimientos contabilizados hasta el momento tuvieron lugar en esa institución.
“Como la mayoría de los años, hace que el hospital represente entre el 60 y el 70% de la procuración de la provincia”, explicó Dappen. Además, indicó que el reconocimiento nacional no constituye un hecho aislado, ya que el establecimiento paranaense había conseguido ubicarse anteriormente entre los hospitales de mayor actividad del país.
“Este no es el primer año que el Hospital San Martín está destacado dentro de los hospitales con mayor procuración en todo el país”, afirmó. Y explicó que la distinción entregada este lunes reconoce no solamente a las autoridades, sino a todos los trabajadores que intervienen para hacer posible cada proceso.
“Se inicia con una decisión en un momento de profundo dolor”
Por su parte, la directora del Hospital San Martín, María Emilia Satler, calificó la distinción como “un gran orgullo”, aunque puso el énfasis en las familias que toman la decisión de donar frente a la pérdida de un ser querido.
“Ante todo, esto se inicia con una decisión en un momento de profundo dolor de un familiar que pierde un ser querido y que, a partir de ahí, se puede desencadenar el trabajo institucional de llevar adelante el proceso de procuración para que personas que están en la lista de espera puedan recibir un órgano”, señaló a Elonce.
Satler destacó que el procedimiento de procuración se encuentra incorporado al funcionamiento cotidiano del hospital y requiere de la intervención coordinada de numerosos trabajadores y servicios. Esa organización, explicó, permite sostener en el tiempo los niveles de actividad alcanzados por el establecimiento.
“El sostenerse en ese número de procedimientos es lo que hace que el hospital demuestre que puede tener constancia en el trabajo”, manifestó. En ese sentido, recordó que hace dos años el San Martín también había recibido una distinción a nivel nacional.
La directora indicó que en el país existen más de 500 instituciones y remarcó que el hospital paranaense volvió a ubicarse entre las 10 con mayor generación de procesos de procuración. “Esto da un impulso a sostener el trabajo diario porque, más allá de una distinción en el año, la realidad es que es un trabajo diario en el que tenemos que tener mucha constancia y mucho compromiso”, sostuvo.
El trabajo coordinado de todo el hospital
Consultada sobre las condiciones que permiten mantener esos niveles de procuración, Satler apuntó a la capacidad operativa y a la coordinación de los distintos servicios que forman parte del Hospital San Martín.
“Hoy sabemos que el sistema de salud es un gran equipo en donde cada uno cumple su rol y funciona articulado para que la rueda que se necesita funcione y para que las cosas sucedan”, explicó. Para la directora, sostener el compromiso de los equipos y las condiciones necesarias para concretar cada procedimiento resulta fundamental.
Desde el CucaiER también remarcaron que el proceso no podría desarrollarse sin la participación del conjunto del personal sanitario. La procuración requiere una serie de instancias médicas, técnicas y organizativas que deben activarse y coordinarse para que la voluntad de donar pueda traducirse en una posibilidad concreta para las personas que aguardan un trasplante.
La entrega de la placa se realizó luego de la conmemoración del Día de la Persona Donante de Órganos y buscó reconocer esa tarea. Con 30 de los 42 procesos de procuración registrados en Entre Ríos durante lo que va de 2026, el Hospital San Martín volvió a posicionarse como el establecimiento de mayor actividad de la provincia y entre los diez destacados a nivel nacional durante el primer semestre.
Cabe recordar que la conmemoración del Día de la Persona Donante de Órganos fue impulsada por los familiares de María Antonella Trivisonno, una niña de seis años que falleció en un accidente de tránsito el 29 de agosto de 1999. Ante la pérdida, sus padres decidieron donar sus órganos con la esperanza de que ese gesto pudiera aliviar el dolor de otra familia y transformar, en medio de una tragedia, la vida de otras personas.