Geriátricos habilitados en Paraná: el listado y cómo se realizan los controles

El listado de geriátricos habilitados en Paraná se mantiene actualizado y puede ser consultado por familiares y vecinos para verificar qué establecimientos cuentan con autorización para funcionar en la ciudad. El registro está disponible a través de Mi Paraná y también permite conocer las características de los servicios que brinda cada residencia.

La herramienta busca facilitar el acceso a información antes de elegir un establecimiento para una persona mayor y forma parte de las acciones de fiscalización desarrolladas conjuntamente por la Municipalidad de Paraná y el Gobierno provincial. Los controles se encuentran contemplados en la Ordenanza Nº 9.503 y la Ley Provincial Nº 10.932.

Las inspecciones se realizan semanalmente y cuentan con la participación de la Unidad Ministerial de Programas y Políticas de Salud para Personas Mayores, la Secretaría de Salud, la Defensoría de Adultos Mayores, el Juzgado de Faltas y las áreas municipales con competencia sobre este tipo de establecimientos.

Qué se controla en los geriátricos

Durante las inspecciones, los organismos verifican las condiciones generales en las que funcionan las residencias, la documentación exigida por la normativa vigente y si las prestaciones ofrecidas se corresponden con aquellas para las cuales cada establecimiento se encuentra autorizado.

Uno de los aspectos incluidos en las fiscalizaciones son las condiciones higiénico-sanitarias de las cocinas y los procedimientos utilizados para elaborar los alimentos destinados a los residentes. En esos controles interviene específicamente el área de Bromatología.

Además de las inspecciones, los organismos que forman parte de la comisión fiscalizadora mantienen reuniones periódicas para definir protocolos de actuación, establecer criterios comunes y coordinar las respuestas frente a las diferentes situaciones que puedan detectarse.

“Desde el Municipio trabajamos para que las personas mayores puedan acceder a espacios que garanticen su cuidado y bienestar. Como Estado, tenemos la responsabilidad de facilitar el acceso a información, acompañar a las familias y garantizar que los establecimientos cumplan con las condiciones que establece la normativa”, señaló el secretario de Fiscalización, Control Urbano y Actividades Comerciales, Héctor Bergara.

Cuál es la diferencia entre una residencia gerontológica y una geriátrica

La normativa establece distintas categorías de establecimientos de acuerdo con las necesidades y el grado de asistencia requerido por las personas mayores. Esta diferenciación resulta importante al momento de que una familia evalúe qué residencia se ajusta a las necesidades de quien recibirá los cuidados.

Las residencias gerontológicas están destinadas principalmente a personas autoválidas y ofrecen servicios de alojamiento, alimentación, recreación y asistencia de primer nivel. Su funcionamiento está orientado a quienes conservan un mayor grado de autonomía para desarrollar las actividades cotidianas.

Las residencias geriátricas, en cambio, incorporan atención médica y de enfermería para aquellas personas que requieren mayores niveles de asistencia. Por ese motivo, conocer qué categoría posee cada establecimiento permite evaluar si los servicios autorizados responden a las necesidades particulares del adulto mayor.

Desde la Municipalidad remarcaron que consultar previamente el registro oficial constituye una herramienta para las familias que deben seleccionar un lugar de residencia y cuidado, ya que permite verificar que el establecimiento elegido cuente con la correspondiente habilitación.

Cómo denunciar un establecimiento irregular

El Municipio también solicitó la colaboración de los vecinos para detectar residencias que puedan encontrarse funcionando de manera irregular. La información aportada por la comunidad puede permitir la intervención de las áreas encargadas de controlar el cumplimiento de las condiciones establecidas por la normativa.

Ante dudas o sospechas sobre un establecimiento, los vecinos pueden comunicarse con el 147, Servicio de Atención al Vecino, mientras que también se encuentra disponible el 911 de la Policía de Entre Ríos para aquellas situaciones que requieran intervención policial.

De esta manera, la consulta del listado oficial y las inspecciones periódicas buscan fortalecer los controles sobre las residencias para personas mayores de Paraná y brindar a las familias información sobre los servicios que cada establecimiento se encuentra autorizado a ofrecer.