Ordenaron desalojar una sinagoga y unos 30 fieles se resistían a abandonar el lugar

La Justicia dispuso el desalojo de una sinagoga del barrio porteño de Flores por una disputa sobre el inmueble. Unos 30 fieles permanecían dentro y denunciaban irregularidades en la venta.
Un amplio operativo policial se desplegó este lunes en una sinagoga del barrio porteño de Flores, donde la Justicia ordenó desalojar el inmueble en medio de una disputa civil vinculada con su posesión. Cerca de 30 fieles y un rabino permanecían dentro del templo mientras avanzaban las negociaciones para concretar la medida.
La intervención fue ordenada por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 99, a cargo del juez Camilo Jorge Almeida Pons, en el marco del expediente 65521/2026. El templo está ubicado en Helguera 270, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Según la información incorporada al expediente, la resolución judicial reconoció la posesión del inmueble a uno de los sectores involucrados en el litigio. Sin embargo, quienes permanecían dentro del edificio se negaban a retirarse, lo que derivó en la intervención de las autoridades.
Durante el procedimiento, un oficial de Justicia ingresó al templo y estableció un canal de diálogo con las personas que permanecían en su interior. A partir de esas conversaciones se acordó otorgar “un tiempo prudencial” para que los aproximadamente 30 fieles pudieran concluir sus rezos antes de avanzar con la orden.
El objetivo de las autoridades era concretar la medida judicial respetando las prácticas religiosas y evitando enfrentamientos. El operativo incluyó la presencia de efectivos de la Policía de la Ciudad y posteriormente también intervino personal de la Policía Federal.
En las inmediaciones fueron desplegados patrulleros y se restringió momentáneamente la circulación sobre la calle donde se encuentra el templo. Hasta ese momento no se habían registrado incidentes.
Los fieles cuestionaron la venta del inmueble
Mientras avanzaba el operativo, un hombre que se presentó como presidente del templo cuestionó la medida y sostuvo que el lugar pertenecía históricamente a su familia y a la comunidad religiosa.
“Mis abuelos y mis padres fueron los compradores. Es un templo de 70 años que fue comprado y está escrito en Los 10 Mandamientos que un templo nunca se puede demoler o vender, que queda para la historia y acá hay 70 años”, afirmó ante los medios. Además, aseguró que dentro del edificio permanecían descendientes de quienes consideraba los legítimos propietarios.
El representante del templo también denunció presuntas irregularidades en la operación inmobiliaria. “Me fui a una inmobiliaria y me dijeron que fueron con un título de propiedad adulterado y que se había vendido la propiedad. Está todo en AMIA, nos vamos a quedar toda la vida y el lugar va a quedar para nuestros nietos y bisnietos. De ninguna manera lo vamos a entregar”, sostuvo.
El origen de la disputa judicial
De acuerdo con la presentación judicial, el conflicto está relacionado con la venta del inmueble realizada en junio de 2025 a la sociedad Kal Nidre S.A. En ese contexto se habría establecido un contrato de comodato que permitía a la Comunidad Israelita Ortodoxa continuar utilizando el templo hasta el 31 de agosto de 2026, mientras trasladaba sus pertenencias hacia una nueva sede.
La representante legal de la comunidad denunció posteriormente que, a fines de julio de 2026, el acceso al edificio había sido bloqueado. La presentación sostiene que personas sin autorización ingresaron al inmueble, modificaron los accesos e impidieron retirar objetos religiosos y mobiliario.
Según una resolución fiscal incorporada al expediente, los ocupantes “carecen de legitimación para reclamar cualquier tipo de título sobre el bien inmueble donde funciona la sinagoga”. La comunidad también advirtió sobre la presencia de objetos litúrgicos y libros sagrados de valor dentro del edificio.
La demanda solicitó como medida cautelar la restitución inmediata del templo y pidió que el oficial de Justicia contara con facultades para requerir el auxilio de la fuerza pública en caso de resultar necesario.
El expediente tramita bajo la denominación “Comunidad Israelita Ortodoxa Asociación Civil c/Ocupantes Inmueble Helguera 270/2 CABA s/Interdicto”. La presentación pidió avanzar de manera urgente con el mandamiento de lanzamiento.