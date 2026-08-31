Un auto ardió en llamas en Paraná y se investiga si el incendio fue intencional

REDACCIÓN ELONCE
Un auto se incendió en Avenida Ramírez y calle Coronel Pringles, en Paraná, y registró importantes daños materiales. Un testigo aseguró a Elonce que una persona en moto habría arrojado un bidón con nafta sobre el vehículo. Bomberos realizarán las pericias y hay cámaras del 911 en la zona.
Un auto se incendió en Avenida Ramírez y calle Coronel Pringles, en Paraná, durante la mañana de este lunes y registró importantes daños materiales como consecuencia de las llamas. Bomberos Zapadores trabajaron para extinguir el fuego y comenzaron las tareas destinadas a determinar su origen, mientras surgió en el lugar una versión que plantea la posibilidad de que el episodio haya sido intencional.
El hecho ocurrió en una transitada intersección de la capital entrerriana y fue registrado por Elonce pocos minutos después de iniciado el incendio. El vehículo, un Renault Megane de color gris, había quedado estacionado sobre calle Coronel Pringles, a metros de Avenida Ramírez, y pertenecería a un trabajador que se encontraba desempeñando tareas en un comercio ubicado en las inmediaciones.
Las llamas provocaron importantes daños en la carrocería y alcanzaron especialmente uno de los laterales del automóvil. Puertas, espejos y otras partes exteriores quedaron afectadas por las altas temperaturas, mientras una intensa columna de humo pudo observarse durante los primeros minutos. Personal del 911 llegó rápidamente al lugar y posteriormente intervinieron Bomberos Zapadores, que completaron las tareas para extinguir el fuego.
Un testimonio abrió la hipótesis de un incendio intencional
En un primer momento no existían precisiones sobre las causas del incendio y se evaluaba la posibilidad de algún desperfecto originado en el propio vehículo. Sin embargo, durante la cobertura de Elonce surgió un testimonio que abrió otra línea: un hombre que se encontraba en el lugar manifestó que, según le habían comentado, una persona que circulaba en una moto blanca habría arrojado un bidón con nafta hacia el automóvil antes del incendio.
En las inmediaciones del Renault Megane podía observarse un recipiente plástico, aunque hasta el momento no se confirmó oficialmente qué contenía ni si efectivamente guarda relación con el inicio del fuego.
La presencia de líquido sobre la calzada también llamó la atención de quienes se encontraban en el lugar. Inicialmente se consideró que podría tratarse de combustible proveniente del propio automóvil, pero el testimonio recogido posteriormente planteó la posibilidad de que hubiera sido arrojado desde el exterior. Esa circunstancia deberá ser establecida mediante las pericias correspondientes.
Por el momento, no existe confirmación oficial de que el vehículo haya sido incendiado de manera intencional. Los Bomberos Zapadores deberán examinar el Renault Megane para determinar dónde comenzó el fuego, qué elementos pudieron provocarlo y si existen indicios compatibles con la intervención de terceros.
Las cámaras del 911 podrían ser claves
Otro elemento que podría resultar importante para esclarecer lo ocurrido es la presencia de cámaras de seguridad del sistema 911 en esa intersección de Avenida Ramírez. En caso de que los dispositivos hayan registrado el momento previo al incendio, las imágenes permitirían verificar si alguna persona se aproximó al automóvil antes de que comenzaran las llamas.
Vecinos y comerciantes consultados por Elonce señalaron que observaron el vehículo cuando el incendio ya se encontraba avanzado y no pudieron aportar precisiones sobre cómo se había iniciado. Sí confirmaron que el Renault Megane pertenecía a un hombre que trabaja habitualmente en un comercio de la zona y que solía dejar el automóvil estacionado en las inmediaciones.
“Solo vimos el auto incendiado”, manifestó uno de los vecinos consultados, quien indicó que toda la secuencia se desarrolló rápidamente. El propietario se encontraría trabajando en un establecimiento comercial dedicado a la venta de lácteos y fiambres ubicado en esa esquina.
El tránsito habitual y la presencia de numerosos comercios hicieron que el incendio generara preocupación entre vecinos y personas que circulaban por el sector. Una vez extinguidas las llamas, los Bomberos Zapadores comenzaron las primeras tareas sobre el vehículo, que quedó con importantes daños.
La investigación deberá determinar ahora si el incendio se produjo por una falla mecánica o eléctrica o si, como plantea el testimonio recogido en el lugar, existió una acción intencional. En ese sentido, las pericias sobre el Renault Megane, el análisis del recipiente encontrado en las inmediaciones y la revisión de las cámaras de seguridad serán elementos centrales para reconstruir lo sucedido.