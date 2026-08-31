Musimundo cerró sucursales en Misiones y 53 empleados perdieron su fuente laboral

Musimundo cerró sucursales y despidió trabajadores en Misiones en medio de un repliegue de la cadena que también alcanzó a locales de Corrientes, Chaco y Formosa. En Posadas dejaron de funcionar los dos puntos de venta de la firma y, según denunció el Centro de Empleados de Comercio de Posadas (CECP), los empleados fueron informados verbalmente al terminar la jornada del sábado de que ya no debían regresar a sus puestos este lunes.

La medida alcanzó en Misiones a establecimientos ubicados en Posadas, Apóstoles, Leandro N. Alem y Jardín América. De acuerdo con el relevamiento difundido por el gremio, serían 53 los trabajadores afectados en cinco locales, mientras existe preocupación por los antecedentes de otros cierres de la compañía cuyos exempleados todavía reclaman el pago de sus indemnizaciones.

Agustín Gómez, secretario adjunto del CECP, explicó a Primera Edición que la jornada del sábado había comenzado normalmente y que los trabajadores recibieron la noticia recién alrededor de las 18:30. “A última hora, más o menos a las 18.30, les dijeron: ‘Están todos despedidos, no vengan más el lunes’. Así, verbalmente”, relató. Según indicó, representantes sindicales acudieron posteriormente a las sucursales de Posadas y un gerente regional confirmó el cierre de los establecimientos.

Musimundo cerró sucursales en Misiones (foto Primera Edición)

El gremio cuestionó los despidos verbales

Desde el sindicato objetaron especialmente la manera en que se comunicaron las desvinculaciones y anticiparon que realizarán presentaciones ante las autoridades laborales. “El despido de manera verbal para nosotros es ilegal. Tiene que hacerse a través de una notificación oficial, como una carta documento o un telegrama”, sostuvo Gómez al explicar la posición del CECP.

Por ese motivo, representantes gremiales tienen previsto presentarse este lunes en los dos establecimientos de Posadas acompañados por escribanos. El objetivo será dejar constancia de si los locales permanecen cerrados y de la situación con la que se encuentran los empleados al intentar ingresar a sus lugares habituales de trabajo.

Con esa documentación, el sindicato anticipó que acudirá al Ministerio de Trabajo para solicitar la regularización de la situación laboral y reclamar por los derechos de los afectados. “Les dijimos a los compañeros que nos vamos a presentar en los locales con escribanos para dejar constancia y certificar que están cerrados o que no los dejan ingresar. Con eso vamos a hacer una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. La idea es defender los derechos de todos ellos y reclamar sus indemnizaciones”, señaló el dirigente.

En Posadas, el cierre alcanzó a las sucursales ubicadas sobre calle Bolívar y avenida Uruguay. Según los datos difundidos, 13 personas trabajaban en el primer establecimiento y otras 10 en el segundo. La medida también habría afectado a ocho trabajadores en Leandro N. Alem y seis en Apóstoles, además del personal correspondiente al local de Jardín América.

Musimundo cerró sucursales en Misiones (foto Primera Edición)

El antecedente que preocupa a los trabajadores

La incertidumbre sobre el cobro de las indemnizaciones se profundizó por lo ocurrido con otros establecimientos de Musimundo que habían cerrado aproximadamente dos meses atrás en Eldorado, Comandante Andresito y Aristóbulo del Valle. En el primero de esos casos, seis exempleados continuaban reclamando sus acreencias laborales.

Uno de los afectados es Carlos Cardozo, de 57 años, quien trabajó durante 25 años para la empresa. Según su testimonio, la firma les había informado unilateralmente que las indemnizaciones serían abonadas en 12 cuotas. El primer desembolso debía realizarse el 1º de agosto, pero los exempleados aseguraron que no recibieron ese pago ni una explicación formal sobre la demora.

Los trabajadores iniciaron además gestiones para conocer si sus créditos laborales fueron incorporados al concurso preventivo de acreedores. Gómez retomó ese antecedente para explicar la preocupación existente entre quienes quedaron alcanzados por los nuevos cierres. “A los trabajadores de Eldorado, Andresito y Aristóbulo del Valle todavía no les pagaron. Les dijeron que la indemnización se abonaría en 12 cuotas, que el primer pago sería el 1° de agosto, y no cobraron esa primera cuota”, afirmó.

El representante sindical también describió el impacto que tuvo la noticia entre empleados con varios años de antigüedad y responsabilidades familiares. “En cuanto a lo psicológico, es muy duro que un sábado a la noche te lo comuniquen. Es tremendo, teniendo en cuenta también que a los trabajadores de los locales que cerraron antes todavía no les pagaron las indemnizaciones”, expresó.

“Están muy mal. Hablé con algunos de Posadas, Eldorado, Alem y Apóstoles. Están muy tristes, algunos no quieren ni hablar. Son compañeros de edad, con hijos y con familia, y no saben cómo seguir ante una situación tan complicada”, agregó Gómez sobre las conversaciones que mantuvo durante las horas posteriores a conocerse la decisión.

Cierres de Musimundo también en otras provincias del NEA

La decisión no quedó limitada a Misiones. Durante el sábado también se reportaron cierres de locales vinculados a Musimundo en Corrientes, Chaco y Formosa, lo que amplió el impacto laboral de la medida en el Nordeste argentino.

En la capital correntina, según la información difundida, dejaron de funcionar cuatro puntos de venta ubicados en distintos sectores de la ciudad. También fueron reportados cierres en Resistencia, Barranqueras y Fontana, en Chaco, mientras que en Formosa la medida habría alcanzado a las sucursales que operaban en esa provincia.

El escenario se produce en medio de las dificultades financieras que atraviesa Carsa, empresa vinculada con la operación de Musimundo y radicada en Chaco. La compañía inició en julio un concurso preventivo de acreedores y, de acuerdo con la información difundida sobre ese proceso, afrontaría deudas superiores a 63.500 millones de pesos.

Mientras avanza ese procedimiento, la principal preocupación inmediata está puesta en la situación de los empleados alcanzados por los nuevos cierres. El Centro de Empleados de Comercio buscará este lunes documentar formalmente lo ocurrido en Posadas y recurrir a las autoridades laborales, mientras los trabajadores esperan conocer las condiciones de sus desvinculaciones y cómo se resolverá el pago de las indemnizaciones correspondientes.