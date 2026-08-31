Granja Tres Arroyos suspendió la actividad en otra de sus plantas

Granja Tres Arroyos, una de las principales empresas avícolas del país, paralizó desde este lunes las operaciones de su planta de Capitán Sarmiento, en Buenos Aires, y dejó a sus trabajadores a la espera de una nueva convocatoria. La medida fue comunicada internamente y no tiene, por ahora, una fecha definida de reanudación.

Las tareas quedaron suspendidas “hasta nuevo aviso a partir del 31 de agosto de 2026”. El personal fue instruido a no presentarse a trabajar, salvo que sea convocado expresamente por un encargado o supervisor. La empresa atribuyó la decisión a “la falta de suministro eléctrico y a otras cuestiones operativas y productivas derivadas de circunstancias de fuerza mayor y de público conocimiento”.

Sin embargo, el panorama generó preocupación entre los empleados. De acuerdo con fuentes citadas por Infobae, las máquinas concesionadas que pertenecían a empresas externas ya fueron retiradas de la planta. Entre ellas había zorras, equipos para armado de cajas y otras herramientas utilizadas para la producción.

Las mismas fuentes aseguraron que integrantes del directorio también habrían retirado sus pertenencias de las oficinas y depósitos. “No quedó nada”, describió una persona vinculada a la situación.

Una crisis que se extiende a distintas plantas

La paralización de Capitán Sarmiento se suma a una serie de cierres, suspensiones y despidos que afectan a distintas instalaciones de Granja Tres Arroyos desde hace meses.

La crisis se profundizó a fines de 2024, cuando la compañía solicitó ante la Secretaría de Trabajo la apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis, en medio de un deterioro de su situación financiera.

Desde entonces, la empresa cerró su planta de Tristán Suárez, donde fueron desvinculados unos 200 trabajadores sobre una dotación de 270, y anunció el cierre definitivo de la planta Becar, en Concepción del Uruguay.

En Río Cuarto, Córdoba, la planta Avex también atravesó una paralización que inicialmente había sido anunciada como una parada programada de dos semanas, pero que terminó extendiéndose durante aproximadamente un mes.

Durante agosto, además, la planta Pinazo, ubicada en Pilar, suspendió a todo su personal, mientras que Wade II, en Esteban Echeverría, atravesó conflictos salariales y bloqueos. Wade I, en Ezeiza, funciona con una fuerte reducción de su actividad y La China, en Concepción del Uruguay, permanece cerrada desde fines de mayo.

Despidos, salarios atrasados y una deuda millonaria

La situación también alcanzó a los trabajadores de Concepción del Uruguay. A mediados de agosto, la empresa desvinculó a 250 empleados de una planta que contaba con unos 900 trabajadores, argumentando una fuerte disminución del trabajo por circunstancias extraordinarias y ajenas a la compañía.

La Federación de Trabajadores de Industrias de la Alimentación (FTIA) cuestionó los despidos y denunció que algunos empleados acumulaban más de cinco quincenas de salarios adeudados.

En paralelo, Granja Tres Arroyos negocia con sus acreedores una reestructuración de deuda por aproximadamente USD 350,9 millones. El proceso contempla quitas de hasta el 75% del capital, plazos de pago de hasta siete años y la venta de al menos cinco activos considerados no estratégicos, indica Infobae.