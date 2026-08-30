Violento asalto al excampeón del TC Walter Hernández: lo golpearon, robaron y quemaron su camioneta

El excampeón del Turismo Carretera Walter Hernández fue atacado por al menos seis delincuentes en su campo de la zona de Mar del Plata. Lo golpearon, mantuvieron privado de su libertad y escaparon con dinero, joyas y su camioneta, que apareció incendiada.
El violento asalto a Walter Hernández, excampeón del Turismo Carretera, ocurrió este domingo en su campo de la zona de Mar del Plata, donde al menos seis delincuentes irrumpieron con fines de robo, lo golpearon y mantuvieron privado de su libertad. Los atacantes escaparon con dinero, objetos de valor y una Toyota SW4 que posteriormente fue encontrada incendiada.
De acuerdo con la información conocida sobre el caso, la banda sorprendió al expiloto dentro de la propiedad y logró reducirlo. Hernández fue sometido a golpes mientras los delincuentes recorrían el lugar en busca de dinero y otros elementos de valor.
Durante el asalto, los ladrones habrían conseguido apoderarse de aproximadamente un millón de pesos en efectivo, joyas, documentación personal y teléfonos celulares pertenecientes a las personas que se encontraban en la propiedad.
Lo mantuvieron privado de su libertad durante el robo
La violencia del episodio no terminó con el robo de las pertenencias. Los delincuentes mantuvieron a Walter Hernández privado de su libertad durante parte del ataque y posteriormente lo obligaron a subir a su propia camioneta.
El vehículo utilizado era una Toyota SW4 perteneciente al excampeón de Turismo Carretera. Los investigadores intentaban determinar cuál fue el recorrido realizado por los asaltantes después de abandonar el campo y reconstruir cada movimiento de la banda.
La camioneta fue localizada posteriormente incendiada. El hallazgo del vehículo se convirtió en uno de los elementos centrales para los investigadores, que buscan obtener indicios que permitan identificar a los responsables del violento episodio.
Buscan a los delincuentes que atacaron a Walter Hernández
La investigación se concentra ahora en establecer cómo ingresaron los delincuentes a la propiedad, cuánto tiempo permanecieron allí y qué camino utilizaron para escapar después de concretar el robo.
También se intenta determinar la participación individual de los integrantes de la banda. De acuerdo con los primeros datos, fueron al menos seis las personas que habrían participado del asalto.
Entre los elementos incorporados a las actuaciones se encuentran la camioneta incendiada y las circunstancias del violento ingreso al campo. Las autoridades trabajan sobre diferentes pistas para identificar y localizar a los autores, publicó NA.
Quién es Walter Hernández
Walter Hernández tuvo una extensa trayectoria dentro del automovilismo argentino y alcanzó uno de los momentos más importantes de su carrera deportiva cuando se consagró campeón del Turismo Carretera en 1993.
El expiloto fue uno de los nombres destacados de la categoría durante la década del '90 y quedó especialmente identificado con el TC antes de retirarse de la actividad profesional.