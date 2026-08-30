Horóscopo semanal: qué cambios trae la Luna después de los eclipses

El horóscopo semanal del 31 de agosto al 6 de septiembre anticipa días de transición luego de una temporada de eclipses que, desde la mirada astrológica, estuvo asociada a comienzos, cierres y procesos emocionales. Según explicó la astróloga Rocío Sabatini, septiembre traerá una sensación de mayor movimiento y abrirá espacio para avanzar con nuevas prioridades.

El eclipse solar en Leo del 12 de agosto y el eclipse lunar en Piscis del 28 marcaron, según la especialista, un punto de inflexión. Mientras el primero estuvo relacionado con un nuevo comienzo, el segundo representó el cierre de un proceso emocional y completó el ciclo de eclipses sobre el eje Virgo-Piscis iniciado en septiembre de 2024.

Durante esos dos años, explicó Sabatini, la astrología puso el foco en cuestiones vinculadas con los hábitos, el trabajo, la salud, las emociones, los límites y el equilibrio entre lo práctico y lo sensible. Por ese motivo, septiembre aparece como un período para procesar lo ocurrido, ordenar prioridades y comenzar a construir sobre un escenario diferente.

Horóscopo semanal: qué propone la Luna

La primera semana del mes estará atravesada por diferentes estados, desde el impulso y la necesidad de actuar hasta jornadas de mayor introspección. El recorrido lunar comenzará en Aries y continuará por Tauro, Géminis y Cáncer, modificando, desde la perspectiva astrológica, el clima emocional de cada jornada.

En astrología, la Luna se vincula con las emociones, las necesidades personales y las reacciones cotidianas. Sus diferentes tránsitos son interpretados como cambios en la energía disponible para determinadas actividades o decisiones.

Sabatini sostuvo que estos días invitan a tomar la iniciativa, ordenar prioridades y elegir con mayor conciencia dónde colocar la energía. El desafío será encontrar un equilibrio entre el deseo de avanzar y los tiempos necesarios para sostener los proyectos.

Lunes 31 de agosto: Luna en Aries

La semana comenzará con la Luna en Aries, signo asociado con el impulso, la iniciativa y la acción. Será una jornada que, según la interpretación astrológica, puede generar mayor necesidad de movimiento y decisiones rápidas.

La energía de Aries favorecerá especialmente el inicio de actividades y la recuperación de la motivación. También será una oportunidad para retomar aquellas cuestiones que permanecieron postergadas y requieren una actitud más determinada.

Después del impacto atribuido a los eclipses de agosto, este tránsito lunar puede representar simbólicamente un primer impulso para avanzar y comenzar a aplicar algunas de las decisiones tomadas durante las semanas anteriores.

Martes y miércoles: la Luna pasa por Tauro

El martes 1º de septiembre, desde las 8:01, la Luna ingresará en Tauro y provocará un cambio de ritmo. La intensidad asociada con Aries dará lugar a una búsqueda de mayor estabilidad, tranquilidad y seguridad.

La jornada estará orientada hacia cuestiones concretas, como los recursos personales, el cuerpo, el disfrute y aquellas actividades capaces de brindar calma. El miércoles 2 continuará la Luna en Tauro, prolongando esa energía más pausada y perseverante.

Será un período favorable, desde la mirada astrológica, para avanzar sin apuro y concentrarse en tareas que requieran constancia. También aparece como una oportunidad para revisar prioridades materiales y reconocer aquello que verdaderamente aporta bienestar.

Jueves y viernes: comunicación y cierres con Géminis

El jueves 3, a las 11:47, la Luna ingresará en Géminis. El clima se volverá más dinámico desde el plano mental y aumentará el interés por conversar, intercambiar información, aprender y escuchar diferentes puntos de vista.

La contracara será una posible dispersión ante la aparición simultánea de numerosos estímulos. Por eso, la recomendación será ordenar las ideas y evitar intentar resolver demasiadas cuestiones al mismo tiempo.

El viernes 4 tendrá lugar el cuarto menguante en Géminis, una fase vinculada tradicionalmente con la revisión y los cierres. Será un momento propicio para terminar conversaciones pendientes, organizar pensamientos y dejar atrás ideas que ya no resulten útiles.

Fin de semana con la Luna en Cáncer

El sábado 5, desde las 14:31, la Luna ingresará en Cáncer y las emociones adquirirán mayor protagonismo. La atención se desplazará hacia la familia, el hogar, los afectos y las necesidades personales más profundas.

El cambio invitará a disminuir el ritmo después de una semana que atravesará diferentes estados. Los espacios conocidos, el descanso y los vínculos cercanos aparecerán como protagonistas durante las últimas jornadas.

Finalmente, el domingo 6 la Luna permanecerá durante todo el día en Cáncer. Según las predicciones de Sabatini, será un cierre de semana sensible e introspectivo, favorable para recuperar energías y prestar atención a las necesidades emocionales antes de afrontar una nueva etapa.

Una semana para avanzar después de los eclipses

La sucesión de movimientos lunares plantea así un recorrido que comenzará con el impulso de Aries, continuará con la estabilidad de Tauro y la curiosidad de Géminis, para finalmente desembocar en la sensibilidad característica de Cáncer.

Después de los eclipses de agosto, la primera semana de septiembre estará asociada, según la interpretación astrológica, con un período menos intenso y más favorable para procesar cambios, ordenar prioridades y avanzar progresivamente, precisó Clarín.

El horóscopo semanal propone, de esta manera, observar los tiempos personales y encontrar un equilibrio entre actuar, reflexionar y descansar. Septiembre comenzará con una energía que, según Sabatini, permitirá dejar atrás parte de la intensidad de agosto para concentrarse en aquello que se desea construir.