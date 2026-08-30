El conflicto entre Tini y su padre sumó otro capítulo: revelaron quién tendría los mayores gastos de la familia

Tini y su padre: revelaron quién gastaría más en la familia

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre sumó un nuevo capítulo luego de que trascendieran versiones sobre los gastos con tarjetas de crédito de los distintos integrantes de la familia. Después de conocerse que la cantante habría solicitado una auditoría contable sobre su patrimonio, Ángel De Brito difundió cifras que atribuyó a consumos realizados por Alejandro Stoessel, Mariana Muzlera, Tini y Fran Stoessel.

Según explicó el conductor, los integrantes de la familia utilizarían extensiones vinculadas con una misma cuenta bancaria argentina. Dentro de ese esquema, aseguró que Alejandro Stoessel sería quien registra los consumos más elevados.

“40 palitos (millones de pesos) de tarjeta de crédito”, afirmó De Brito al referirse al padre de la cantante. La cifra difundida por el periodista se convirtió rápidamente en otro elemento de discusión alrededor de la situación patrimonial de la artista.

Cuánto gastaría Tini Stoessel

Al referirse específicamente a los movimientos atribuidos a Tini, De Brito aseguró que los consumos realizados con esa tarjeta serían considerablemente inferiores a los mencionados respecto de su padre.

“No gasta mucho, la verdad, para ser Tini. En junio de 2026, 4,8 millones de pesos. En mayo, 7,7 millones”, sostuvo.

El conductor realizó, sin embargo, una aclaración importante sobre el alcance de los números mencionados: “Lo que digo es con esta tarjeta, en pesos y en nuestro país”.

Una tarjeta compartida por la familia

Según la versión difundida en el programa, Tini tendría una extensión de una tarjeta emitida por una entidad bancaria argentina, mientras que los restantes integrantes de la familia también contarían con extensiones propias.

De esta manera, los montos revelados representarían únicamente una parte de los consumos familiares y no necesariamente la totalidad de los gastos o movimientos patrimoniales.

Esa precisión tomó mayor relevancia a partir de otra información aportada durante el programa respecto de la existencia de medios de pago utilizados fuera de Argentina.

Qué dijeron sobre Alejandro Stoessel

Pepe Ochoa señaló que la tarjeta cuyos movimientos fueron mencionados estaría destinada principalmente a gastos cotidianos.

“Esta tarjeta es para los gastos chicos. Después, Alejandro tiene otra tarjeta en el exterior de la cual Tini tiene que pedir autorización para usarla”, sostuvo.

La afirmación forma parte de las versiones periodísticas difundidas alrededor de la administración económica de la familia Stoessel. En el material proporcionado no se incluye documentación bancaria ni una confirmación directa de los involucrados que permita verificar esos movimientos.

Los consumos atribuidos a la madre de Tini

De Brito también brindó detalles sobre los supuestos consumos de Mariana Muzlera, madre de la cantante, a quien describió como la integrante con menores gastos en la tarjeta analizada.

“En junio de 2026 nada, en mayo nada, en marzo nada. En febrero, 125 mil, 305 mil en enero, 923 mil en diciembre, que se ve que compró los regalos de Navidad, en noviembre nada”, enumeró.

Los números fueron presentados en televisión como parte de la comparación entre los movimientos atribuidos a cada miembro de la familia.

Fran Stoessel, también mencionado

Otro de los nombres que apareció en las versiones fue el de Francisco “Fran” Stoessel, hermano de la cantante.

“El pibe tuvo un lapso gastador. Es el que tiene los gastos más irregulares”, aseguró De Brito al describir los supuestos consumos registrados.

La situación de Fran también había quedado vinculada en los últimos días con las versiones sobre la revisión patrimonial que habría impulsado su hermana.

Las versiones sobre los negocios de Fran Stoessel

Paula Varela había señalado en Intrusos que uno de los puntos que habría llamado la atención de Tini estaría relacionado con emprendimientos comerciales vinculados a su hermano.

“Me contaban que una de las cosas que también llamó mucho la atención es que Fran tiene muchos boliches. Uno de ellos es el Banana de Madrid”, sostuvo la periodista.

Luego atribuyó a Tini un supuesto planteo sobre el origen de esos negocios: “Perfecto, todo esto está a nombre de él. ¿De dónde lo hizo? Si no trabaja Fran, y nunca trabajó. Todo esto se hizo con mi dinero, pero está a nombre de otras personas”.

Otra versión sobre los negocios de la cantante

En el mismo programa, Daniel Ambrosino agregó otra versión relacionada con la estructura comercial detrás de la carrera internacional de Tini Stoessel.

Según sostuvo el periodista, la transmisión de los shows internacionales de la cantante estaría manejada por su hermano Fran y por Alejandro Stoessel.

Estas afirmaciones se suman a una serie de trascendidos sobre la administración del patrimonio de la artista que adquirieron notoriedad después de conocerse la supuesta decisión de solicitar una auditoría.

La auditoría, en el centro de la polémica

La revisión contable aparece como el punto de partida de las versiones que rodean actualmente a la familia. A partir de allí comenzaron a trascender informaciones sobre cuentas, tarjetas, sociedades y negocios vinculados con diferentes integrantes del entorno de Tini.

Por el momento, las cifras sobre tarjetas y las afirmaciones acerca del manejo de determinados emprendimientos corresponden a versiones difundidas por periodistas de espectáculos.

La aparición de los supuestos consumos familiares agregó así un nuevo capítulo a la controversia. Mientras las miradas continúan concentradas en la auditoría atribuida a Tini, las cifras difundidas sobre Alejandro, Mariana y Fran Stoessel ampliaron las incógnitas acerca de cómo se habría administrado el patrimonio generado alrededor de la carrera de la artista.