Marina Calabró rompió en llanto al hablar de Tini Stoessel y su conflicto familiar: “Estoy del lado de su lado”

Marina Calabró se quebró al referirse al conflicto entre Tini y su padre

Marina Calabró protagonizó un emotivo momento durante la emisión de Primicias Ya, cuando se refirió al conflicto que atraviesa Tini Stoessel con su padre, Alejandro Stoessel, a raíz de la auditoría sobre el manejo de su carrera y su patrimonio.

La conductora se mostró profundamente movilizada al hablar de lo que implica para una hija tomar una decisión de este tipo contra su propio padre. Según planteó durante el programa, la situación debe resultar especialmente dolorosa para la cantante.

“Me imagino lo duro que debe ser para ella hacer lo que está haciendo. Se debe desgarrar por hacer esto”, expresó Calabró.

Marina Calabró se quebró al hablar de su padre

En medio del análisis, la conductora profundizó sobre el impacto emocional que puede tener una auditoría de estas características dentro de una familia.

“¿Sabés lo que es para una hija encargar una auditoría a tu viejo? Y decir que tenés dudas de si no cometió ilícitos en el manejo de tu carrera y de tu guita”, manifestó.

Sin embargo, también intentó ponerse en el lugar del padre y reflexionó sobre la angustia que puede generar atravesar una situación de conflicto económico y familiar.

“¿Y sabés lo que es para un viejo? Ir a acostarse en la cama y no cerrar los ojos porque no sabés qué vas a hacer mañana”, señaló.

Calabró remarcó que detrás del conflicto existen dos partes de una misma familia y concluyó: “Las dos partes forman parte de una familia. Y para eso está la familia. Están los fuertes y están los débiles”.

Sus compañeros advirtieron entonces que la periodista estaba al borde de las lágrimas. En ese momento, Marina explicó el motivo de su emoción y recordó a su padre, Juan Carlos Calabró, quien murió en 2013.

“No quiero llorar. Recordar a mi viejo siempre es llorar”, expresó.

Por qué el caso de Tini la movilizó especialmente

La conductora explicó que los conflictos relacionados con los vínculos entre padres e hijas tienen un impacto particular en ella.

“Lo que me pasa es que todos los temas que tienen que ver con padres e hijas me movilizan”, reconoció. También admitió sentir “mucha impotencia y mucha bronca” frente a determinadas situaciones que, según su mirada, deberían poder resolverse con mayor facilidad.

En ese sentido, cuestionó las dificultades que pueden existir para reclamar judicialmente cuestiones que una persona considera propias.

“Entonces me da como esa bronca e impotencia por la impunidad de todo esto”, sostuvo. Finalmente, Calabró aclaró que su llanto no tenía que ver con una situación de angustia personal, sino con la emoción que le genera el tema.

“Lloro porque soy así, sensiblona y llorona, ya me conocen”, explicó antes de dejar en claro su posición sobre el conflicto: “Estoy del lado de Tini en esta historia. Nada más”.

El distanciamiento de Yanina Latorre con la mamá de Tini

En el mismo contexto de la polémica familiar, Yanina Latorre también habló sobre su actual relación con Mariana Muzlera, la mamá de Tini.

La conductora contó que en el pasado fueron muy amigas, pero que actualmente están distanciadas. “No pasó nada, nos distanciamos, no fluye, cosas que no me gustaron”, explicó.

Latorre aseguró que decidió mantenerse al margen de las cuestiones familiares de Tini porque considera que cualquier comentario suyo podría ser interpretado de manera equivocada debido a la relación que tuvo con su madre.

A pesar del distanciamiento, aclaró que mantiene un buen vínculo con Tini y Rodrigo De Paul y afirmó que ambos están felices por su casamiento