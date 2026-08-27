El difícil momento de salud de Soledad Silveyra: “Tengo ganas de recuperarme”

Habló de su salud y expresó su deseo de volver a actuar.

Soledad Silveyra habló de su salud y expresó su deseo de volver a actuar después de permanecer durante seis meses alejada de los escenarios. La artista compartió una reflexión en sus redes sociales con motivo del Día Internacional del Actor y la Actriz.

“Pienso en las ganas que tengo de recuperarme, estar bien y volver a trabajar. Porque actuar es lo que sé hacer y, sobre todo, lo que me hace bien”, manifestó la reconocida intérprete.

La publicación conmovió a sus seguidores y mostró la importancia que conserva la actuación en su vida. A pesar de las dificultades físicas que atravesó durante los últimos meses, Silveyra dejó en claro que espera recuperarse para regresar al teatro.

El problema de salud de Soledad Silveyra

Días antes de su publicación, la actriz había brindado detalles sobre su estado durante una participación en La noche de Mirtha. En aquella oportunidad, reconoció que su recuperación resultaba compleja y que continuaba con dificultades para desplazarse.

“No estoy bien de salud. Estoy con una trocanteritis. Hace seis meses que estoy con esto”, reveló Silveyra durante el programa conducido por Mirtha Legrand.

La trocanteritis es una inflamación que afecta los tejidos ubicados en la parte lateral de la cadera. La afección puede provocar dolor intenso y limitaciones para caminar o realizar determinados movimientos.

La caída que originó las lesiones

Silveyra explicó que sus problemas comenzaron después de sufrir una caída cuando regresaba de un spa en Punta del Este. “Vuelvo de un spa en Punta del Este y ahí me caigo. Me caí de cola”, relató.

El golpe le provocó una fractura lumbar que inicialmente pasó inadvertida. Como desconocía la gravedad de la lesión, la actriz continuó presentándose en el teatro durante varios días.

“Me rompí la sexta lumbar e hice la función durante diez días quebrada, pero yo no sabía que estaba quebrada”, contó. Su decisión de continuar trabajando reflejó el compromiso con la obra, aunque posteriormente debió interrumpir las funciones para iniciar el tratamiento.

La actuación como “un ejercicio de humildad”

En su mensaje por el Día Internacional del Actor y la Actriz, Silveyra también reflexionó sobre la profesión que desarrolló desde su juventud y que la convirtió en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino.

“La actuación es un ritual: transmitir distintas emociones, interpretar diferentes personajes y no creérsela nunca. Hacer un ejercicio de humildad”, expresó la artista.

La actriz acompañó sus palabras con imágenes de diferentes momentos de su extensa trayectoria en el teatro, el cine y la televisión. Su mensaje combinó el deseo de recuperarse con una reivindicación del oficio que marcó su vida.

El recuerdo de “Rolando Rivas, taxista”

Silveyra también relató una situación cotidiana que le permitió comprobar la vigencia de uno de sus personajes más recordados. La actriz contó que subió a un taxi y fue reconocida por el conductor solamente al escuchar su voz.

“El otro día me subí a un taxi. El señor me escuchó hablar y, mirándome por el espejo retrovisor, me preguntó: ‘¿Mónica?’”, relató.

La referencia correspondía a Mónica Helguera Paz, el personaje que interpretó en la histórica telenovela Rolando Rivas, taxista. “Hace 54 años de Rolando Rivas, taxista, y Mónica sigue dando vueltas por ahí”, destacó.

La frase de Luis Brandoni que la acompaña

En el cierre de su publicación, Silveyra recordó a Luis Brandoni, quien murió en abril de 2026 y había sido su compañero en la obra teatral ¿Quién es quién?. Ambos habían construido una estrecha relación personal y profesional.

La actriz evocó una frase que Brandoni le repetía antes de las funciones y que adquirió un significado especial durante su proceso de recuperación: “El escenario cura todo”.

Con ese recuerdo y la expectativa de retomar su actividad durante la próxima temporada de verano, Soledad Silveyra volvió a manifestar su vínculo con la actuación. Mientras continúa con el tratamiento y la rehabilitación, su principal objetivo es recuperar la movilidad necesaria para regresar a los escenarios.