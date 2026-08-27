El oficialismo reactivará la reforma política con las PASO y Ficha Limpia como ejes

El oficialismo reactivará la reforma política en el Senado dentro de 15 días, con la eliminación de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la implementación de Ficha Limpia como dos de sus principales ejes.

La presidenta del bloque de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, realizó el anuncio este jueves durante la sesión de la Cámara alta. La legisladora confirmó que el oficialismo convocará nuevamente a la Comisión de Asuntos Constitucionales para retomar una discusión que permanecía frenada desde mayo.

La iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo busca modificar diferentes aspectos del sistema electoral nacional. Sin embargo, la eliminación de las PASO continúa siendo el principal obstáculo para que el Gobierno consiga los respaldos necesarios entre sus aliados.

El reclamo para tratar Ficha Limpia

El anuncio de Bullrich se produjo luego de que la senadora de Despierta Chubut, Edith Terenzi, solicitara una preferencia para debatir los proyectos de Ficha Limpia. La iniciativa pretende impedir que puedan presentarse como candidatos quienes hayan recibido una condena en segunda instancia por delitos de corrupción.

Terenzi reclamó que ese punto sea tratado de manera separada, debido al consenso que genera entre diferentes bloques. Sin embargo, el Gobierno se resiste a desvincularlo del resto de la reforma política y pretende discutir todos los cambios como parte de un mismo paquete.

La senadora chubutense señaló que “lamentablemente” en el Senado no existe, como ocurre en la Cámara de Diputados, la posibilidad de emplazar a una comisión para obligarla a debatir un proyecto. Por ese motivo, solicitó a la presidenta de la Cámara alta, Victoria Villarruel, que realizara las gestiones necesarias para avanzar con el análisis.

La convocatoria será dentro de 15 días

Bullrich respondió al planteo y anticipó que la Comisión de Asuntos Constitucionales volverá a reunirse dentro de dos semanas. El presidente de ese cuerpo, el senador libertario Agustín Coto, también confirmó que se reanudará el tratamiento de la reforma electoral.

El proyecto oficial contiene 78 artículos y plantea una modificación amplia del sistema electoral. Además de eliminar las PASO e incorporar Ficha Limpia, contempla cambios en la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, el financiamiento de las agrupaciones, la elección de representantes del Parlasur y la Boleta Única Papel.

El debate había comenzado en mayo, pero no logró avanzar debido a las diferencias entre La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas. Si bien algunos sectores acompañan la implementación de Ficha Limpia, rechazan la eliminación definitiva de las primarias.

Las PASO, el principal punto de conflicto

La supresión de las PASO representa un punto central para el Gobierno. El oficialismo considera que las elecciones primarias dejaron de cumplir con su objetivo original y pretende quitarlas del calendario electoral nacional.

La propuesta, sin embargo, encontró resistencia en sectores de la Unión Cívica Radical, el PRO y bloques provinciales. Esas fuerzas consideran que las primarias constituyen una herramienta para ordenar las internas y garantizar la participación de las distintas corrientes dentro de los partidos.

Ante la dificultad para conseguir los votos necesarios, el oficialismo no descartó avanzar con una alternativa intermedia. Una de las posibilidades consiste en suspender las PASO para las próximas elecciones, en lugar de eliminarlas definitivamente.

La búsqueda de un acuerdo en el Senado

La Libertad Avanza deberá negociar con los bloques dialoguistas para emitir dictamen y llevar la reforma política al recinto. El oficialismo no cuenta con mayoría propia, por lo que necesita sumar respaldos tanto en la comisión como durante una eventual votación.

La discusión también estará atravesada por el reclamo para separar Ficha Limpia del resto del proyecto. Sus impulsores sostienen que ese capítulo podría avanzar rápidamente si no queda condicionado por el debate sobre las primarias.