Cronograma de pagos a la administración pública provincial: se inicia el martes y el detalle de las fechas

REDACCIÓN ELONCE
El cronograma de pagos en Entre Ríos para activos y pasivos provinciales comenzará el próximo martes 1º de septiembre. El esquema se extenderá hasta el martes 8, según los diferentes tramos de haberes.
El cronograma de pagos en Entre Ríos para activos y pasivos de la administración pública provincial comenzará el próximo martes 1º de septiembre, con la acreditación de los haberes correspondientes al primer tramo, pudo confirmar Elonce.
En la primera jornada cobrarán quienes perciban hasta $990.000. El miércoles 2 será el turno de los haberes comprendidos entre $990.001 y $1.290.000.
El jueves 3 se abonarán los salarios de entre $1.290.001 y $1.480.000, mientras que el viernes 4 cobrarán quienes perciban desde $1.480.001 hasta $1.790.000.
Cómo continuará el cronograma
Para el tramo comprendido entre $1.790.001 y $2.390.000, la fecha de pago establecida es el lunes 7 de septiembre. Sin embargo, la acreditación estará disponible desde el sábado 5, según se detalló en el cronograma.
Finalmente, el martes 8 de septiembre se completará el esquema con los activos y pasivos cuyos haberes se ubiquen entre $2.390.001 y $99.999.999.
De esta manera, el cronograma provincial contempla seis tramos de ingresos y se desarrollará durante los primeros días de septiembre para trabajadores activos y jubilados de la administración pública entrerriana.