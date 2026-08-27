Beneficios para prestadores turísticos de Entre Ríos: cómo acceder a subsidios, descuentos y créditos

Los beneficios para prestadores turísticos de Entre Ríos podrán gestionarse de manera digital a través de las plataformas habilitadas por el Gobierno provincial. El secretario de Modernización, Emanuel Gainza, junto a representantes de la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER), Sidecreer, el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y el área energética, brindaron detalles sobre los requisitos, montos y mecanismos de acceso a las medidas anunciadas para prestadores turísticos.

El paquete contempló una reducción del 20% en Ingresos Brutos para actividades turísticas, subsidios de hasta el 15% sobre la tarifa eléctrica, promociones para usuarios de Sidecreer y créditos destinados a inversiones y reconversión energética. Durante la presentación también se precisaron algunos aspectos de los anuncios iniciales, entre ellos el monto máximo y la tasa de los préstamos.

Gainza explicó que el Gobierno dispuso un sitio específico que reúne la información sobre cada programa. “Ahí van a encontrar todos los prestadores, todas las medidas, cada uno de los requisitos, en el detalle hay manuales instructivos, están en PDF con cada uno de los requisitos para poder aplicar estas medidas”, señaló.

Los trámites serán completamente digitales

El secretario de Modernización destacó que uno de los objetivos fue simplificar el acceso para los prestadores. “Es un mecanismo lo más dinámico que podemos tener porque es 100% digital la inscripción a los beneficios”, sostuvo.

Para iniciar las gestiones, los interesados deberán ingresar a la plataforma Mi Entre Ríos mediante su usuario de ARCA o Mi Argentina. Allí podrán seleccionar la opción para iniciar un trámite, buscar el beneficio o subsidio correspondiente al turismo, completar el formulario y adjuntar la documentación requerida.

“A partir de ahí el seguimiento es 100% online. Les llega a su correo electrónico el estado de ese trámite”, explicó Gainza. Una vez que las áreas correspondientes revisen la documentación, se determinará si el prestador cumple con los requisitos para acceder a la medida solicitada.

Manuel Gainza / Jesús Korell / Gabriela Vergara / Guillermo Gorskin / Germán Rojas (foto Elonce)

¿Hay una fecha límite para anotarse?

Consultado sobre cuánto tiempo podría demandar la aprobación, Gainza indicó que dependerá del volumen de solicitudes y de la rapidez con la que los interesados presenten correctamente la documentación. También aclaró que algunos requisitos específicos deberán ser evaluados por la agencia de recaudación.

Por el momento, no se estableció una fecha límite para la inscripción. “Está abierto el beneficio para ver también cómo el sector privado va de a poco haciendo ese registro”, afirmó el funcionario.

Asimismo, destacó que la documentación quedará almacenada en Mi Entre Ríos y permitirá realizar “un seguimiento en tiempo real de cada trámite”, evitando que los interesados tengan que realizar gestiones presenciales para conocer el avance de su solicitud.

Beneficios para el turismo en Entre Ríos

Cómo funcionará la reducción de Ingresos Brutos

Desde ATER, Jesús Korell, explicó a Elonce que la rebaja de Ingresos Brutos estará destinada a los contribuyentes comprendidos dentro de las actividades turísticas alcanzadas por la medida. Una vez publicado el decreto correspondiente, el organismo provincial emitirá la reglamentación para su aplicación.

Según se precisó, la reducción será directa para las actividades comprendidas. Al tratarse de un impuesto declarativo, cada contribuyente podrá efectuar la deducción correspondiente al momento de presentar su declaración jurada.

Además, aclaró que el beneficio no dependerá del tamaño del establecimiento. De esta manera, podrá alcanzar tanto a pequeños emprendimientos, como cabañas, como a hoteles de mayores dimensiones, siempre que la actividad se encuentre incluida dentro de las categorías contempladas.

beneficios para el turismo en Entre Ríos (foto Elonce)

Sidecreer: 50% de descuento y cuotas sin interés

Otro de los componentes del programa buscará incentivar el turismo interno a través de Sidecreer. Los comercios y prestadores deberán registrarse para poder participar de la promoción y el procedimiento también podrá realizarse digitalmente.

La inscripción estará disponible mediante Mi Entre Ríos y a través de la aplicación de Sidecreer. Los responsables de los establecimientos deberán cargar la documentación solicitada y podrán seguir el estado del trámite hasta completar su incorporación.

Según detalló la vicepresidenta del organismo, Gabriela Vergara, la promoción contemplará un 50% de descuento, con un tope de hasta 250.000 pesos, y 12 cuotas sin interés para los usuarios alcanzados. Desde Sidecreer remarcaron que la difusión de la propuesta entre hoteles, comercios y consumidores será fundamental para potenciar su utilización.

Créditos de hasta $500 millones

Uno de los datos precisados durante la conferencia estuvo relacionado con la línea crediticia del CFI. Guillermo Gorskin explicó que los préstamos destinados a inversiones vinculadas con eficiencia y reconversión energética podrán alcanzar hasta 500 millones de pesos.

“La tasa del 21% es de dos años fijos: el primer y segundo año es una tasa de 21% fija, luego a partir del tercer año es la tasa TAMAR (Tasa Mayorista de Argentina) más dos puntos”, detalló. El plazo previsto será de hasta 60 meses y contemplará un período de gracia de un año.

Además, indicó que no existe por el momento un cupo determinado de créditos ni un monto global fijado para la cantidad de préstamos a otorgar. Las garantías serán articuladas con el Fondo de Garantías de Entre Ríos.

Subsidios en la tarifa eléctrica desde septiembre

En cuanto al componente energético, Germán Rojas explicó que la asistencia estará orientada principalmente a alojamientos y complejos termales privados y que el porcentaje dependerá de la categoría tarifaria de cada establecimiento.

El esquema contemplará un subsidio del 15% para los categorizados como T1G, del 8% para T2 y del 4% para T3. El beneficio comenzará a aplicarse sobre los consumos correspondientes a septiembre, que serán facturados durante el mes siguiente.

Rojas aclaró, además, que la asistencia tendrá carácter retroactivo al 1º de septiembre, por lo que quienes demoren en completar el trámite no perderán los primeros períodos contemplados, siempre que finalmente cumplan con los requisitos.

Para acceder será obligatorio inscribirse mediante Mi Entre Ríos. De acuerdo con las estimaciones oficiales brindadas durante la presentación, unos 650 alojamientos podrían estar en condiciones de solicitar el beneficio y la inversión proyectada rondaría los 230 millones de pesos durante cuatro meses.

De esta manera, el Gobierno provincial puso en marcha el mecanismo administrativo para instrumentar el paquete anunciado para el turismo, con herramientas orientadas a reducir costos, promover inversiones y estimular el movimiento de visitantes dentro de Entre Ríos.