El Gobierno informó 80% de presentismo docente en las aulas que garantizó la continuidad pedagógica

l Gobierno informó un 80% de presentismo docente durante el paro de este jueves. El CGE aseguró que hubo una “amplia presencialidad” y sostuvo que la asistencia permitió “garantizar la continuidad pedagógica” en la provincia.
El 80% de presentismo docente durante el paro fue el dato informado este jueves por el Gobierno de Entre Ríos, durante la jornada de protesta convocada por los gremios. El Consejo General de Educación (CGE) aseguró que se registró una “amplia presencialidad en las aulas entrerrianas”.
Según el organismo, el porcentaje surgió del “monitoreo permanente desarrollado en los 17 departamentos de la provincia”. A partir de ese relevamiento, indicó que las escuelas entrerrianas alcanzaron un 80% de asistencia docente.
El Ejecutivo afirmó que el indicador “consolida la tendencia de presencialidad” y “supera los valores registrados en las últimas medidas de fuerza del sector”, aunque en el comunicado no precisó los porcentajes correspondientes a esas jornadas anteriores.
La evaluación oficial sobre la jornada
En el documento, el CGE sostuvo que “la gran mayoría de los docentes y equipos directivos optaron por sostener la actividad institucional en los establecimientos” y consideró que esa asistencia permitió garantizar la continuidad pedagógica.
Asimismo, el Gobierno destacó “el compromiso del personal directivo y docente que concurrió a las aulas” y afirmó que esa situación permitió que las familias entrerrianas pudieran “enviar a sus hijos a la escuela con total normalidad”.
Finalmente, el organismo provincial consideró que, con el nivel de asistencia registrado, el sistema educativo “ratifica su vocación de mantener las puertas abiertas y asegurar el aprendizaje diario de los estudiantes”. Los datos difundidos corresponden al relevamiento oficial realizado por el CGE.