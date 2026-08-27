Entregaron maquinaria para prevenir inundaciones y mitigar efectos de El Niño en Concordia

La Delegación Argentina ante la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande entregó este jueves nuevo equipamiento destinado a fortalecer la capacidad operativa de Entre Ríos frente a posibles efectos del fenómeno de El Niño. El aporte incluye una excavadora hidráulica sobre orugas, un camión y un carretón para facilitar su traslado.

Se trata de la segunda excavadora de estas características donada a la provincia y será utilizada por la Dirección de Hidráulica y Obras Sanitarias. Además, el organismo firmó un convenio con la Municipalidad de Concordia para afectar el equipo a tareas de prevención y mitigación del riesgo hídrico.

Tras el acto realizado en Salto Grande, la maquinaria fue trasladada al arroyo Manzores, donde inició sus primeros trabajos de saneamiento. El equipo permitirá realizar tareas de limpieza, mantenimiento y adecuación de cursos de agua, incluso en terrenos de difícil acceso.

Prevención ante posibles crecidas

El presidente de la Delegación Argentina, Alejandro Daneri, señaló que la incorporación forma parte de las acciones previstas frente a El Niño. “Con esta segunda excavadora y el equipamiento entregado continuamos con las acciones para amortiguar los posibles efectos del fenómeno”, expresó.

Daneri agregó que la entrega responde también a un compromiso para avanzar con las intervenciones proyectadas en el arroyo Manzores. “Es una intervención importante para Concordia”, remarcó sobre los trabajos que comenzarán a ejecutarse con la nueva maquinaria.

Por su parte, el director general de Hidráulica y Obras Sanitarias, Oscar Pintos, destacó que el equipamiento “aumenta mucho nuestra autonomía y capacidad de trabajo” y explicó que será puesto a disposición de distintos municipios para realizar tareas de defensa y prevención frente a fenómenos hídricos.

Trabajos en el arroyo Manzores

La excavadora tiene un peso de 22,8 toneladas y está montada sobre orugas, lo que permite intervenir en sectores de difícil acceso. Entre sus funciones se encuentran la remoción de sedimentos, el mantenimiento de cauces y el acondicionamiento de áreas para favorecer el escurrimiento del agua.

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, indicó que la intervención sobre el Manzores ya formaba parte de una planificación previa. “A partir del trabajo conjunto se logró adquirir esta maquinaria para realizar una obra que tendrá un impacto positivo en nuestra ciudad”, expresó.

Con la incorporación del nuevo equipo, la provincia y el municipio buscan reforzar las tareas preventivas frente a eventuales crecidas asociadas a El Niño, mientras avanzan los trabajos de saneamiento y adecuación hidráulica en sectores considerados vulnerables.