Suspendieron a un árbitro por preguntar a los capitanes si iban a “farmear aura”

El árbitro Fernando Espinoza quedó excluido de las designaciones para la séptima fecha del Torneo Clausura 2026 luego de protagonizar una escena que se viralizó durante la previa del encuentro entre Belgrano y Defensa y Justicia, disputado en el estadio Julio César Villagra de Córdoba.

El episodio ocurrió durante el tradicional sorteo entre los capitanes. Espinoza presentó una moneda con los escudos de ambos clubes y les preguntó a Lisandro López, de Belgrano, y Leandro Fernández, de Defensa y Justicia, si querían realizar “una competencia de farmear aura”. La secuencia fue captada por la transmisión y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.

La expresión forma parte de la jerga popularizada en internet y hace referencia, de manera informal, a realizar acciones o adoptar actitudes que permitan acumular carisma, presencia o admiración frente a otras personas. Mientras la escena generó repercusión entre los espectadores, internamente provocó una reacción de la Dirección Nacional de Arbitraje (DNA).

Una advertencia previa a los árbitros

La particularidad del caso es que, días antes del partido, la DNA había enviado una comunicación a los jueces con instrucciones específicas para la ceremonia previa. “Queda terminantemente prohibido realizar cualquier tipo de expresión, comentario o manifestación ajena a la ceremonia del sorteo”, indicaba el documento.

“¿NO QUIEREN HACER UNA COMPETENCIA DE FARMEAR AURA? ¿NADA DE ESO?”. Las palabras de Fernando Espinoza en el sorteo entre Belgrano y Defensa y Justicia. 😳🇦🇷 pic.twitter.com/OfQ2mdcbiO — Sudanalytics (@sudanalytics_) August 23, 2026

La disposición también establecía que el procedimiento debía desarrollarse “con la seriedad, formalidad y profesionalismo que corresponde” y restringía el uso de monedas con inscripciones o elementos considerados inapropiados, salvo autorización expresa para determinados encuentros.

De acuerdo con la información publicada por Infobae, la conducción del arbitraje argentino interpretó que la conducta del árbitro contradijo directamente esas indicaciones. Como consecuencia, Espinoza no apareció entre las designaciones correspondientes a la siguiente jornada del campeonato.

Quedó afuera de la próxima fecha

El mendocino, de 42 años, no fue incluido en ninguna de las funciones arbitrales previstas para la fecha 7, tanto como juez principal como en otros puestos contemplados dentro de las designaciones oficiales.

El episodio adquirió mayor repercusión por la rapidez con la que se multiplicó el video en distintas plataformas. La frase farmear aura, habitual entre usuarios jóvenes de redes sociales y comunidades vinculadas a los videojuegos, terminó así trasladándose al centro de una controversia dentro del fútbol argentino.

Espinoza también se desempeña como presidente de la Asociación Civil Árbitros Mendocinos Asociados y como secretario de Cultura y Deportes de la Unión de Árbitros Deportivos de la República Argentina. Por el momento, la medida conocida consiste en su exclusión de la próxima fecha del Torneo Clausura.