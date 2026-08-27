Así quedó el cuadro de la Copa Sudamericana con Boca como único argentino

Boca quedó como el único equipo argentino en la Copa Sudamericana después de la eliminación de River ante Independiente Santa Fe. Con los octavos concluidos, quedaron definidos los cuatro cruces de la próxima fase.

El Xeneize avanzó tras superar con claridad a Deportivo Recoleta. Ganó 3-1 y 4-0, cerró la serie con un resultado global de 7-1 y regresó a los cuartos de final después de 12 años.

Su próximo rival será San Paulo, que dejó en el camino a Bolívar. El ganador de esa llave enfrentará en las semifinales a Independiente Santa Fe o Vasco da Gama.

River quedó eliminado en el Monumental

River había empatado sin goles en Colombia y comenzó ganando la revancha con un tanto de Sebastián Driussi. Sin embargo, Santa Fe alcanzó el 1-1 y llevó la definición a los penales.

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La serie se resolvió después de 22 ejecuciones. El conjunto colombiano consiguió la clasificación en el Monumental y dejó al equipo de Eduardo Coudet fuera de la Copa Sudamericana.

Independiente Santa Fe enfrentará ahora a Vasco da Gama. De esa llave saldrá el eventual rival de Boca o San Paulo en una de las semifinales.

Cómo quedó el otro lado del cuadro

Santos y Atlético Mineiro protagonizarán un duelo entre equipos brasileños. El conjunto paulista eliminó a Macará, mientras que el equipo de Belo Horizonte superó a Bragantino.

La restante serie tendrá como protagonistas a Cienciano de Perú y Montevideo City Torque de Uruguay. El ganador se medirá en semifinales con Santos o Atlético Mineiro.

Así, los cuartos quedaron conformados por Boca-São Paulo, Independiente Santa Fe-Vasco da Gama, Santos-Atlético Mineiro y Cienciano-Montevideo City Torque.

Cuándo se jugarán los cuartos de final

Los partidos de ida están previstos para la semana del 9 de septiembre. Las revanchas se disputarán durante la semana del 16, cuando quedarán definidos los cuatro semifinalistas.

Boca tendrá la misión de sostener la presencia argentina en la Copa Sudamericana. Para lograrlo deberá superar una exigente serie ante San Paulo.

En caso de avanzar, el Xeneize enfrentará a Independiente Santa Fe o Vasco da Gama por un lugar en la final del certamen continental.