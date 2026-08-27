Una pareja quedó detenida tras incendiar la moto de dos hermanos

Una motocicleta fue incendiada en la zona rural de Colonia Viraro, en jurisdicción de Bovril, durante la noche de este miércoles. Por el hecho fueron detenidos una mujer de 38 años y un hombre de 26, quienes quedaron a disposición de la Justicia en el marco de una causa por daños.

El episodio ocurrió alrededor de las 22, cuando un hombre de 28 años se encontraba junto a su hermano en inmediaciones de un tajamar. Según la información policial, ambos observaron en el lugar a una pareja que se encontraba pescando.

Momentos después, los hermanos advirtieron una fogata cerca del sector donde habían dejado estacionada una motocicleta. Ante la situación, decidieron retirarse del lugar y, al acercarse al vehículo, comprobaron que estaba envuelto en llamas.

Detuvieron a dos personas tras el hecho

De acuerdo con lo comunicado desde la Jefatura Departamental La Paz, los damnificados también observaron que la pareja que se encontraba en la zona se retiraba corriendo hacia un campo.

Personal de la Comisaría Nº16 de Bovril intervino en el marco de los operativos denominados “Barrios Seguros” y comenzó con las averiguaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el incendio del rodado.

Como resultado de las primeras diligencias, los efectivos aprehendieron a una mujer de 38 años y a un hombre de 26, quienes quedaron vinculados a la investigación.

La situación fue comunicada a la fiscal interviniente, quien dispuso la detención de ambas personas y su posterior traslado a dependencias de la Jefatura Departamental La Paz.