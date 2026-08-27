Misiones: murió tras recibir una descarga eléctrica en una plaza e investigan qué ocurrió

Un hombre de 30 años murió tras recibir una descarga eléctrica durante la noche del miércoles en una plaza del barrio Ciudad del Este, en la localidad de Santa Ana, Misiones. La víctima fue identificada como Juan Carlos Pedrozo y el episodio ocurrió en inmediaciones de un poste de alumbrado público. La Justicia inició una investigación para determinar las circunstancias del hecho y si existió una manipulación previa de la instalación.

El episodio se registró alrededor de las 21, cuando Pedrozo se encontraba junto a la estructura del alumbrado y, por circunstancias que permanecían bajo investigación, recibió la descarga. Tras el hecho, se solicitó asistencia médica y el hombre fue trasladado de urgencia en una ambulancia hasta el hospital local.

Sin embargo, Pedrozo ingresó al establecimiento sanitario sin signos vitales y posteriormente se confirmó su fallecimiento. A partir de allí, personal policial preservó el lugar donde ocurrió el episodio para permitir el trabajo de los peritos y avanzar con la recolección de elementos que permitan reconstruir lo sucedido.

Encontraron una pinza junto al poste

Durante las primeras inspecciones, los investigadores detectaron una situación que pasó a formar parte central de las pericias: el conductor de puesta a tierra que descendía por la estructura del poste estaba cortado. Además, en las inmediaciones encontraron una pinza.

Ambos elementos quedaron incorporados a la investigación y serán sometidos a los correspondientes estudios técnicos. Los investigadores intentarán establecer si Pedrozo tuvo contacto con el conductor eléctrico y cuál fue la secuencia que derivó en la descarga fatal.

Hasta el momento, no se determinó de manera oficial por qué el cable se encontraba cortado ni en qué circunstancias apareció la herramienta en el lugar. Por ese motivo, una de las hipótesis que deberá esclarecer la investigación será si existió algún tipo de manipulación de la instalación eléctrica antes de la muerte del hombre.

Cortaron preventivamente el suministro eléctrico

Luego del episodio, personal de Electricidad de Misiones intervino en el sector y dispuso la interrupción preventiva del suministro eléctrico. La medida buscó garantizar las condiciones de seguridad mientras los especialistas realizaban las tareas necesarias alrededor del poste de alumbrado.

El servicio permanecerá suspendido en ese sector hasta que concluyan las pericias técnicas y las autoridades determinen que existen condiciones para restablecer la energía. Las actuaciones buscarán precisar, entre otras cuestiones, el estado que presentaba la instalación al momento del hecho.

La investigación también deberá determinar la mecánica exacta de la descarga y establecer qué elementos estaban energizados. Para ello resultarán claves tanto los análisis sobre la infraestructura eléctrica como los resultados de las medidas ordenadas sobre el cuerpo de la víctima.

Ordenaron realizar una autopsia

Por disposición de la Justicia, el cuerpo de Juan Carlos Pedrozo fue trasladado para la realización de una autopsia. El estudio permitirá establecer el punto de ingreso de la corriente eléctrica y su recorrido por el organismo, información que será incorporada al expediente.

Los resultados serán cotejados con las pericias efectuadas en la plaza, especialmente sobre el poste, el conductor de puesta a tierra cortado y la pinza encontrada en las inmediaciones. Con esos elementos, los investigadores buscarán reconstruir los instantes previos a la descarga.

La causa permanecía abierta y las autoridades intentaban establecer cómo se produjo el episodio que terminó con la muerte del hombre de 30 años y si hubo una manipulación previa de los componentes eléctricos ubicados en el espacio público.