Eclipse lunar: el Observatorio de Oro Verde abrirá sus puertas para observar el fenómeno

Durante la noche de este jueves y la madrugada del viernes podrá observarse desde Entre Ríos el eclipse lunar, fenómeno que tendrá como particularidad que será casi total.

Walter Elías, presidente de la Fundación Observar y miembro de la Asociación Entrerriana de Astronomía, explicó a Elonce los horarios del evento y anticipó que el Observatorio de Oro Verde abrirá sus puertas para recibir al público.

“El eclipse va a empezar aproximadamente a las 22.30, momento en el cual se va a ir cubriendo lentamente la Luna, y el máximo lo tiene a la 1.12 de la mañana”, precisó Elías. La observación se extenderá, de esta manera, durante varias horas y permitirá apreciar cómo la sombra terrestre avanza progresivamente sobre el satélite.

El especialista explicó que no se tratará de un eclipse lunar completamente total. “Ahora nos toca a nosotros el eclipse lunar en esta parte del hemisferio, con la salvedad particular que es un eclipse casi total, o sea, no un eclipse total, sino que va a quedar un hilito de la Luna visible durante el eclipse de esta noche”, detalló.

El Observatorio de Oro Verde abrirá durante la madrugada

Ante el fenómeno astronómico, el Observatorio de Oro Verde preparó una actividad especial y abrirá al público desde las 00. La propuesta permitirá observar el eclipse mediante telescopios y compartir la experiencia en el predio.

“Todo aquel que quiera participar del evento de una manera especial, en el campo, con el clima especial que se vive ahí, y con la posibilidad de mirar a través de un telescopio, lo puede hacer yendo al observatorio”, invitó Elías.

La entrada tendrá un valor de 6.000 pesos y podrá abonarse directamente en el lugar. Según explicó, el dinero será destinado a colaborar con el sostenimiento de la institución. “Recordemos que estas asociaciones son sin fines de lucro, entonces todo el aporte que se le pueda dar, ayuda”, señaló.

Qué llevar para observar el eclipse

Desde la organización recomendaron que quienes concurran lleven elementos para sentarse, bebidas calientes y abrigo, teniendo en cuenta que la actividad se desarrollará durante la madrugada y al aire libre.

Durante el eclipse podrá apreciarse también el característico cambio de tonalidad de la Luna, que adquiere colores rojizos o anaranjados. Esta característica dio origen a la denominación popular de “Luna de sangre”, aunque el especialista aclaró que se trata de un fenómeno óptico perfectamente explicado por la ciencia.

Por qué le dicen Luna de Sangre

Elías explicó que “eso es por el tono rojo que toma la Luna, no es nada especial, sino que la luz, al pasar por la atmósfera de la Tierra, se separa en sus colores, y el color que llega hasta la superficie de la Luna es el color rojo”, explicó.

De esta manera, durante el eclipse se observará básicamente “la sombra de la Tierra proyectada sobre la Luna”, mientras el satélite adquirirá una tonalidad rojiza o anaranjada.

El estado del cielo será uno de los factores determinantes para la observación. Según las previsiones consultadas por los organizadores, habrá momentos con nubosidad y otros con mejores condiciones.

Una nueva jornada para observar la Luna

Por otra parte, Elías también anunció una segunda propuesta astronómica que tendrá lugar el próximo 19 de septiembre en el Mirador Tec, en el marco de la Noche Mundial de Observación de la Luna.

“En conjunto la Fundación Mirador Tech con la Fundación Observar y la NASA, vamos a estar poniendo a disposición la terraza del edificio del Mirador Tech, con esta vista hermosa que tiene, con telescopios para que la gente pueda, con entrada libre y gratuita, venir a ver la Luna esa noche”, anticipó.

La jornada incluirá además charlas y talleres. “La idea es que las charlas sean gratis y que los talleres tengan algún pequeño costo, cosa de poder colaborar con estas fundaciones, y además recibir una certificación por la actividad”, detalló.

Cómo participar de la actividad de septiembre

Para la propuesta del 19 de septiembre se habilitará un formulario de inscripción debido a la cantidad de personas que los organizadores esperan recibir. El acceso a la observación será gratuito.

“En estos días se va a lanzar el formulario de inscripción. Como decía, la entrada va a ser libre y gratuita, así que vamos a tener que organizarlo porque esperamos una alta demanda”, explicó Elías.

El formulario estará disponible a través de las redes sociales de Mirador Tec y de Fundación Observar. La actividad comenzará durante la noche y permitirá que los asistentes observen mediante telescopios la superficie lunar y sus principales características. Elonce.com