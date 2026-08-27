La NASA instaló una antena de alta velocidad para conectar el espacio con la Tierra

La NASA completó la instalación de una antena Espacio-Tierra de alta velocidad en la Estación Espacial Internacional. El dispositivo reemplaza una unidad averiada y permitirá sostener las comunicaciones entre el complejo orbital y el Centro de Control de Misiones ubicado en Houston.

La tarea estuvo a cargo del astronauta estadounidense Anil Menon y de Sophie Adenot, integrante de la Agencia Espacial Europea. Ambos permanecieron seis horas y media fuera de la estación para instalar y conectar el equipo de reemplazo.

Las primeras verificaciones mostraron niveles adecuados de potencia y transmisión de información. Los controladores de vuelo continuarán realizando pruebas para confirmar que el dispositivo funciona plenamente, según informó oficialmente la NASA.

Para qué sirve la antena Espacio-Tierra

La antena constituye un enlace fundamental para transmitir grandes cantidades de información entre la Estación Espacial Internacional y los equipos que supervisan sus operaciones desde la Tierra.

A través de este sistema se envían comunicaciones de voz, videos en alta definición y datos de telemetría. Estos últimos permiten conocer en tiempo real el funcionamiento de los diferentes sistemas de control y soporte de la estación.

La infraestructura también facilita el intercambio de información científica obtenida durante los experimentos realizados en órbita. La velocidad de transmisión resulta esencial ante el volumen creciente de datos generado por las misiones espaciales.

Cómo se conecta la estación con Houston

Para establecer la comunicación, el dispositivo utiliza la red de satélites TDRS de la NASA. Estos equipos funcionan como intermediarios entre los vehículos que se encuentran en el espacio y las instalaciones de seguimiento ubicadas en la Tierra.

La antena debe permanecer orientada hacia esos satélites geoestacionarios mientras la Estación Espacial Internacional se desplaza alrededor del planeta a una velocidad cercana a los 28.000 kilómetros por hora.

We have you loud and clear! 📡 NASA is marking the addition of a powerful new 34-meter antenna to our Deep Space Network. The next-generation antenna will expand the communication and navigation capabilities of missions to the Moon and beyond. pic.twitter.com/jSZvHy8GHS — NASA JPL (@NASAJPL) August 26, 2026

El sistema permite mantener un flujo constante de información sin depender únicamente del paso de la estación sobre antenas terrestres. De esa manera, los astronautas pueden conservar el contacto con los centros de control durante buena parte de cada órbita.

La unidad averiada quedó almacenada

La colocación del nuevo equipo completó una operación iniciada durante una caminata espacial anterior. En aquella oportunidad, Menon y Adenot retiraron la antena averiada, pero no pudieron finalizar la instalación de su reemplazo porque la desconexión de cables y pernos demandó más tiempo del previsto.

Durante la reciente salida, los astronautas también aseguraron la unidad retirada y la trasladaron hasta una plataforma destinada al almacenamiento de repuestos en la estructura exterior de la estación.

La caminata fue la tercera de la carrera de Menon y la segunda de Adenot. Además, se convirtió en la número 283 destinada al montaje, mantenimiento y modernización de la Estación Espacial Internacional.

Con la incorporación de la antena, la NASA reforzó uno de los sistemas esenciales para supervisar el complejo orbital, transmitir información científica y mantener la comunicación con las tripulaciones desde Houston.