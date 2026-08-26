Eclipse lunar en Argentina: a qué hora se verá este jueves y por qué será uno de los fenómenos astronómicos del año

El eclipse lunar en Argentina ofrecerá durante la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto uno de los espectáculos astronómicos más destacados del año. El fenómeno será visible desde todo el territorio nacional y, en su momento de mayor intensidad, cerca del 93% del diámetro de la Luna quedará dentro de la umbra terrestre.

El fenómeno comenzará a las 22:24 del jueves y alcanzará su punto máximo a la 1:13 del viernes. Para observarlo no serán necesarios telescopios, anteojos especiales ni filtros: a diferencia de lo que ocurre con los eclipses solares, mirar un eclipse lunar directamente no representa riesgos para la vista.

Además, el acontecimiento tendrá una particularidad que aumentará su interés: será el último eclipse lunar de estas características visible desde Argentina hasta junio de 2029. Por ese motivo, quienes quieran volver a contemplar desde el país un fenómeno similar deberán esperar casi tres años.

Qué es un eclipse lunar parcial profundo

Un eclipse lunar ocurre cuando el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados de tal manera que nuestro planeta se ubica entre el Sol y el satélite natural. Como consecuencia, la Tierra proyecta su sombra sobre la superficie lunar y modifica progresivamente su aspecto.

En esta oportunidad, el eclipse será técnicamente parcial, aunque estará muy cerca de alcanzar la totalidad. Durante el máximo, aproximadamente el 93% del diámetro lunar quedará dentro de la umbra, que es la zona más oscura de la sombra proyectada por la Tierra.

Esta característica permite definirlo como un eclipse parcial profundo. A simple vista, prácticamente todo el disco lunar aparecerá cubierto por la sombra terrestre y solamente permanecerá iluminada una pequeña porción.

A qué hora comenzará el eclipse lunar en Argentina

La primera etapa comenzará a las 22:24 del jueves 27 de agosto, cuando la Luna ingrese en la penumbra de la Tierra. Durante ese período inicial, la modificación de su brillo será tenue y podría resultar difícil de distinguir a simple vista.

El cambio más evidente llegará a las 23:34, momento en el que comenzará formalmente la fase parcial. A partir de entonces podrá observarse cómo la sombra terrestre avanza progresivamente sobre el disco de la Luna.

El momento más esperado se producirá a la 1:13 del viernes 28 de agosto. Allí el eclipse alcanzará su máximo y aproximadamente el 93% de la Luna estará dentro de la umbra terrestre. Será entonces cuando el fenómeno presente su aspecto más llamativo.

Los horarios de cada una de las etapas

De acuerdo con los horarios previstos para Argentina, el fenómeno se desarrollará durante varias horas. La secuencia será la siguiente:

22:24: comienzo de la fase penumbral.

23:34: inicio del eclipse parcial.

1:13: punto máximo del eclipse.

2:52: finalización de la fase parcial.

4:02: final completo del fenómeno.

La fase parcial, que será la más evidente para quienes observen el cielo, se extenderá durante aproximadamente tres horas y 18 minutos. Si se toma también el ingreso y la salida de la penumbra, todo el proceso tendrá una duración cercana a cinco horas y 38 minutos.

La posibilidad de contemplarlo dependerá principalmente de las condiciones meteorológicas. Un cielo despejado o con poca nubosidad permitirá seguir el avance de la sombra terrestre durante prácticamente toda la madrugada.

Por qué la Luna podría verse rojiza

Durante el momento de mayor profundidad del eclipse, la Luna no necesariamente desaparecerá por completo de la vista. Parte de su superficie podrá adquirir tonalidades rojizas, cobrizas o anaranjadas debido a la manera en que la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre.

Cuando la luz del Sol atraviesa la atmósfera, las longitudes de onda asociadas a los colores azules se dispersan con mayor facilidad. Las tonalidades rojizas y anaranjadas, en cambio, consiguen atravesarla y parte de esa luz llega hasta la superficie lunar.

Es el mismo principio que explica los característicos tonos rojizos que pueden observarse durante los eclipses totales de Luna. En este caso, como una pequeña parte del satélite permanecerá fuera de la umbra, habrá un contraste entre la zona iluminada y la región oscurecida.

Cómo observar el eclipse de manera segura

Una de las ventajas de los eclipses lunares es que no requieren ningún elemento de protección para ser contemplados. Las personas podrán mirar directamente hacia la Luna durante cualquiera de sus etapas sin exponerse a daños en la vista.

Tampoco será indispensable contar con equipamiento astronómico. El eclipse podrá seguirse a simple vista desde distintos puntos del país, siempre que la nubosidad y las condiciones del tiempo permitan observar con claridad el cielo.

Quienes tengan binoculares o un telescopio podrán utilizarlos para apreciar con mayor detalle la progresión de la sombra sobre la superficie lunar. Para una mejor experiencia, será conveniente buscar un lugar con buena visibilidad hacia el cielo y, en lo posible, alejado de fuentes intensas de iluminación artificial.

Un fenómeno que no se repetirá hasta 2029

La posibilidad de observar prácticamente la totalidad del eclipse desde Argentina convertirá la madrugada del viernes en una oportunidad especial para aficionados a la astronomía y para quienes simplemente quieran contemplar el fenómeno.

Además, será la última oportunidad de observar desde Argentina un eclipse lunar de estas características hasta junio de 2029. Si las condiciones meteorológicas acompañan, bastará con mirar hacia el cielo durante la noche del jueves y la madrugada del viernes para seguir un espectáculo astronómico que se prolongará durante casi seis horas.