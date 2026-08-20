Eclipse lunar de agosto 2026: cuándo y cómo ver la “Luna de Sangre” en Argentina

El eclipse lunar de agosto 2026 podrá observarse durante la noche del 27 al 28 y tendrá una amplia visibilidad en Argentina. El fenómeno alcanzará su punto máximo durante la madrugada y podrá apreciarse a simple vista.
El eclipse lunar de agosto 2026 será uno de los fenómenos astronómicos destacados del mes y podrá observarse desde Argentina durante la noche del jueves 27 al viernes 28 de agosto. Se tratará de un eclipse parcial profundo, durante el cual gran parte de la Luna ingresará en la sombra proyectada por la Tierra.
El espectáculo llegará apenas dos semanas después del eclipse solar del 12 de agosto. En esta oportunidad, la protagonista será la Luna, que modificará progresivamente su apariencia mientras la sombra terrestre avance sobre su superficie.
El fenómeno será visible desde amplias regiones del planeta, entre ellas América, Europa, África y sectores de Medio Oriente. Una de las ventajas para los observadores argentinos será que el momento de mayor intensidad ocurrirá durante la noche.
A qué hora se verá el eclipse lunar en Argentina
El momento de mayor cobertura se producirá en Argentina alrededor de la 1:14 de la madrugada del viernes 28 de agosto. Durante esa instancia, prácticamente toda la superficie visible del satélite estará dentro de la zona más oscura de la sombra terrestre.
La magnitud umbral prevista será cercana a 0,93, es decir, alrededor del 93% del diámetro lunar quedará cubierto por la umbra. En Buenos Aires, la cobertura rondará el 94%, por lo que visualmente será un fenómeno muy próximo a un eclipse total.
La fase más destacada del eclipse se extenderá durante aproximadamente tres horas y 18 minutos, lo que brindará un amplio margen para seguir los cambios que experimentará el satélite a lo largo de la madrugada.
Por qué se la conoce como “Luna de Sangre”
Durante un eclipse lunar, el Sol, la Tierra y la Luna quedan alineados y nuestro planeta se interpone entre los otros dos cuerpos. Como consecuencia, la Tierra bloquea parte de la luz solar que normalmente ilumina directamente al satélite.
A medida que la Luna ingrese en la sombra terrestre, su aspecto comenzará a oscurecerse y podría adoptar tonalidades cobrizas o rojizas. Este cambio de color es el que popularmente dio origen a la denominación de “Luna de Sangre”.
El tono se produce porque parte de la luz solar atraviesa la atmósfera terrestre antes de alcanzar la superficie lunar. Las longitudes de onda más rojizas consiguen atravesarla con mayor facilidad, mientras que otros colores se dispersan.
Cómo observar el eclipse del 27 y 28 de agosto
A diferencia de los eclipses solares, un eclipse lunar puede observarse directamente y no requiere anteojos especiales ni filtros de protección. Quienes quieran disfrutarlo podrán hacerlo a simple vista siempre que las condiciones meteorológicas permitan contemplar el cielo.
Para una mejor experiencia, se recomienda elegir un sitio con el horizonte despejado y, de ser posible, alejado de las luces intensas de las zonas urbanas. El uso de binoculares o telescopios no será indispensable, aunque permitirá distinguir con mayor precisión el avance de la sombra.
Las condiciones meteorológicas serán, por lo tanto, uno de los factores determinantes para la observación en Entre Ríos y el resto de Argentina. Una noche despejada permitirá seguir prácticamente toda la evolución del fenómeno.
Un eclipse que podrá verse en gran parte de América
Argentina tendrá una ubicación favorable, al igual que otros países del continente. En México, el máximo está previsto para las 22:14 del jueves 27 de agosto, mientras que en Colombia y Perú ocurrirá alrededor de las 23:14.
En Europa, en cambio, el fenómeno coincidirá en varias regiones con las horas cercanas al amanecer. Por otro lado, en España, por ejemplo, el máximo será alrededor de las 6:14, mientras que en Londres ocurrirá aproximadamente a las 5:12.