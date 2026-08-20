La Provincia coordina acciones preventivas ante El Niño: “Necesitamos estar listos en todas las áreas”, afirmó Frigerio

El Gobierno de Entre Ríos se prepara ante el fenómeno El Niño y este jueves reunió a intendentes de las localidades que podrían resultar más afectadas para coordinar acciones de prevención, evacuación, seguridad, salud e infraestructura. Tras el encuentro, el gobernador Rogelio Frigerio dialogó con Elonce y anticipó que el lunes mantendrá una reunión con autoridades nacionales para definir la asistencia que podría recibir la provincia.

En la explanada de Casa de Gobierno, el mandatario provincial explicó que la convocatoria estuvo orientada especialmente a los municipios considerados más vulnerables frente a una eventual creciente. “Fue muy importante reunirnos con los jefes de los municipios que estimamos pueden ser los más afectados. Cada uno manifestó cómo viene trabajando de manera mancomunada con las autoridades provinciales”, afirmó Frigerio.

El gobernador sostuvo que el objetivo central fue anticiparse a los efectos que podría provocar el fenómeno climático. “Tenemos que estar preparados. Las consecuencias están a poco de llegar y el Estado tiene la responsabilidad de intentar minimizar el impacto del cambio climático”, señaló.

Preparativos ante una eventual evacuación

Frigerio indicó que una de las prioridades será contar con capacidad suficiente para asistir a las personas que eventualmente deban abandonar sus viviendas. “Hoy hicimos un relevamiento de la cantidad de evacuados que podríamos tener en el peor escenario. Tenemos que tener los lugares listos para esa gente”, explicó.

En ese marco, mencionó la necesidad de coordinar la intervención de los diferentes organismos públicos y destacó la importancia que tendrán las fuerzas ante una eventual emergencia. “El lunes tenemos una reunión con autoridades de Nación. Las fuerzas de seguridad y las Fuerzas Armadas serán claves en las tareas de evacuación”, manifestó.

También hizo referencia a las obras ejecutadas durante los últimos años para reducir el impacto de las crecientes. “Hay que trabajar en las obras que se vienen haciendo desde 2016, como las defensas de Concordia, Concepción y Paranacito, que van a minimizar la cantidad de evacuados. También hay que trabajar en la limpieza de los arroyos”, expresó.

Seguridad, salud y recursos ante El Niño

El gobernador destacó además los recursos disponibles dentro de la Policía de Entre Ríos para intervenir frente a situaciones de emergencia. “La inversión que hace la Policía para ayudar con los gomones, los equipos especiales y los centros de monitoreo va a estar a disposición”, aseguró.

Frigerio remarcó que la Provincia desplegará los medios disponibles para reducir las consecuencias sobre la población. “Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance”, afirmó.

Asimismo, señaló que los municipios ya trabajan sobre distintos escenarios y posibles espacios para alojar a las familias afectadas. “Los intendentes conocen las estimaciones posibles y dónde se puede evacuar. La salud pública tiene que estar preparada. Las crecientes traen complicaciones y necesitamos estar listos en todas las áreas”, sostuvo ante Elonce.

Advierten que el período más complejo comenzaría en septiembre

Respecto de los tiempos estimados para la llegada de los mayores efectos de El Niño, Frigerio indicó que las proyecciones disponibles ubican a septiembre como un momento clave. “Los cálculos coinciden en que a partir de septiembre se viene lo peor y todavía no aseguran cuándo termina. Esperemos que el impacto en los vecinos sea menor, con la inversión que se hizo”, manifestó.

El mandatario agregó que las definiciones sobre el acompañamiento del Gobierno nacional podrían conocerse en los próximos días. “Voy a tener mayores precisiones el lunes sobre la ayuda de Nación”, anticipó.

De la reunión participaron intendentes de municipios potencialmente afectados y funcionarios provinciales de las áreas que tendrían intervención directa ante una emergencia. Entre los temas abordados estuvieron la disponibilidad de lugares para evacuados, la infraestructura, la asistencia sanitaria, la seguridad y la utilización coordinada de recursos.

Concordia calcula hasta 8.000 evacuados en un escenario extremo

El intendente de Concordia, Francisco Azcué, también dialogó con Elonce después del encuentro y explicó que se avanzó sobre aspectos concretos de la respuesta ante una posible creciente. “Tuvimos una reunión operativa. Hay muchos aspectos para trabajar juntos, acerca de infraestructura, salud y seguridad, para optimizar recursos. El gobernador tiene una capacidad de liderazgo y por eso nos convoca. Esperamos una creciente similar a la de 2015”, afirmó.

El jefe comunal brindó además las proyecciones con las que trabajan los equipos técnicos. “Según los especialistas, el mínimo sería entre 14,50 y 15 metros, y si llega a 16 metros tendríamos 8.000 personas. Estamos calculando”, explicó.

Azcué precisó que actualmente la ciudad dispone de una capacidad considerable para recibir a quienes eventualmente deban ser trasladados. “Tenemos aproximadamente 4.000 plazas para evacuados. Queremos ser claros con las probabilidades, que tienen rigor científico”, destacó.

Federación también prepara su esquema de respuesta

El intendente de Federación, Ricardo Bravo, destacó la coordinación entre los municipios y el Gobierno entrerriano para anticiparse a las posibles consecuencias del fenómeno climático.

“Trabajamos articulados ante un fenómeno que se viene y tenemos que estar atentos, tomando las precauciones necesarias”, expresó Bravo luego del encuentro.

El rol de la Policía y los bomberos

Por su parte, el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, explicó a Elonce que durante la reunión se avanzó en la planificación del dispositivo que involucrará a las fuerzas provinciales.

“Analizamos una coordinación estratégica en toda la provincia. La Policía va a tener un rol importante junto con los Bomberos Voluntarios”, señaló el funcionario.

Finalmente, Roncaglia destacó que se destinarán recursos específicos para afrontar las consecuencias que pudiera generar El Niño. “Es una inversión para atender este efecto climático no deseado. Tenemos la responsabilidad de llevar tranquilidad y asistencia”, concluyó.