La Selección Argentina prepara el equipo para despedir a Messi: quiénes serían titulares

La Selección Argentina empieza a definir la formación que acompañará a Lionel Messi en su despedida este martes frente a Benín. Lionel Scaloni proyecta un equipo con buena parte de los campeones del mundo en Qatar 2022 para el encuentro que comenzará a las 20 en el estadio Monumental.

La intención del cuerpo técnico es que el capitán comparta su última presentación con varios de los futbolistas que lo acompañaron durante aquella conquista. La formación todavía es probable y deberá ser confirmada por el entrenador.

Según informó La Gaceta, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi aparecen entre los nombres que regresarían al once inicial. Ambos se incorporaron especialmente para participar de esta jornada y acompañar al rosarino.

Los regresos de De Paul y Otamendi

De Paul, compañero de Messi en Inter Miami, se perfila para ocupar un lugar en el mediocampo. Su ingreso sería en reemplazo de Nicolás Paz y permitiría reunir nuevamente una de las sociedades habituales del equipo campeón del mundo.

El volante compartiría la mitad de la cancha con Enzo Fernández y Alexis Mac Allister. Los tres integraron la estructura que Scaloni consolidó durante el Mundial de Qatar y aparecen como la principal alternativa para comenzar el amistoso.

Otamendi, por su parte, volverá excepcionalmente después de haber cerrado su ciclo en la Selección Argentina. El defensor también tendrá su despedida y se perfila para formar la dupla central junto a Cristian Romero.

Cómo se conformaría el equipo

Emiliano “Dibu” Martínez sería el arquero titular. La defensa se completaría con Agustín Giay en el lateral derecho y Nicolás Tagliafico por el sector izquierdo, además de Romero y Otamendi en el centro.

En ataque, Scaloni proyecta a Messi junto a Julián Álvarez y Lautaro Martínez. Esa combinación reuniría al capitán con los dos delanteros que aparecen en la formación prevista para enfrentar a Benín.

El probable equipo sería: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi y Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández y Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Julián Álvarez y Lautaro Martínez.

Una formación vinculada con Qatar

Diez de los once futbolistas que aparecen en esa alineación integraron el plantel campeón del mundo en 2022. Giay sería la única excepción dentro de un equipo que recuperaría buena parte de los nombres de aquella etapa.

La presencia de esos jugadores le daría a la despedida un componente de reencuentro. Además del homenaje al capitán, el encuentro permitiría volver a ver juntos a varios protagonistas de la conquista mundial de la Selección Argentina.

Scaloni deberá terminar de definir el once antes del partido de este martes. Por ahora, la principal proyección reúne los regresos de De Paul y Otamendi con una base conocida para acompañar a Messi en su última noche con la camiseta nacional.