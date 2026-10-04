Dibu Martínez y su deseo para la despedida de Messi: “Quiero verlo disfrutar y sonreír”

Dibu Martínez le dedicó palabras de afecto y reconocimiento a Lionel Messi antes de su despedida de la Selección argentina. Tras el triunfo por 7-0 ante Burkina Faso, el arquero expresó su deseo de que el capitán disfrute del encuentro del próximo martes ante Benín, en el estadio Monumental.

“Trataremos que lo disfrute lo máximo posible. Llenarlo de mimos, de besos y que sea feliz”, manifestó. Sus declaraciones estuvieron centradas en el acompañamiento que buscarán brindarle los compañeros durante los días previos y en el partido que marcará el cierre de su trayectoria en el seleccionado.

En declaraciones recogidas por TyC Sports, el arquero también destacó el significado personal de haber compartido equipo con Messi. “Intenté ayudarlo lo más posible, él lo sabe, siempre hablamos de eso”, señaló al referirse a su vínculo con el capitán.

El reconocimiento al capitán

Para Dibu Martínez, contribuir a los logros de Messi con la camiseta argentina ocupa un lugar especial entre sus experiencias como futbolista. El marplatense describió esa posibilidad como uno de los mayores honores de su carrera.

“Fue uno de los mayores honores que tengo en mi carrera, tratar de ayudarlo a que consiguiera lo que tanto deseaba porque es el mejor jugador de la historia y me siento parte de eso gracias a Dios”, expresó.

Además, anticipó un encuentro del plantel antes del amistoso: “El martes quiero verlo disfrutar y sonreír. Hablamos, viene el domingo a la noche y hacemos un asado en el predio”. La reunión será parte de los momentos compartidos antes de la despedida.

Su presente en la Selección

Después de la goleada ante Burkina Faso, Dibu Martínez también publicó un mensaje en Instagram que reflejó cómo vive su regreso al equipo nacional: “Cada día me enamoro más jugando en Argentina”. El posteo llegó meses después de haber planteado dudas sobre su continuidad.

Consultado sobre aquel momento, explicó: “Me costó un tiempo para pensar, me dolió mucho perder la final del mundo”. También contó que buscó un cambio de club para renovarse mentalmente y aseguró que ahora se siente “útil, rápido, bien”.

El arquero cerró su reflexión con el compromiso de seguir representando al seleccionado: “Al final tengo que representar a mi país, a mi familia, y tengo que hacerlo lo mejor posible”. Con ese ánimo, se prepara para acompañar a Messi en una jornada especial para el plantel y los hinchas.