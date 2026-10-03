Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso en el amistoso celebrado en el Monumental

La Selección Argentina goleó 7-0 a Burkina Faso este sábado en el estadio Monumental, en un amistoso internacional en el que el equipo de Lionel Scaloni mostró una amplia superioridad desde el comienzo y resolvió el partido prácticamente en el primer tiempo.

Argentina 7 - 0 Burkina Faso | Amistoso Internacional

Argentina resolvió el partido en el primer tiempo

El equipo argentino salió decidido y abrió el marcador a los 3 minutos. Lautaro Martínez falló inicialmente un penal, pero aprovechó el rebote y convirtió el 1-0.

Asistencia de Barco para el gol de cabeza de Giuliano Simeone. ARGENTINA 7 - Burkina Faso 0 https://t.co/5HvWUsfVLV — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 4, 2026

Cinco minutos después, Moumouni Diallo marcó en contra al intentar despejar una acción generada por Julián Álvarez. A los 12 minutos, Gianluca Prestianni recibió una asistencia de Lautaro y convirtió su primer gol con la Selección mayor.

La goleada continuó a los 35 minutos, cuando Nico Paz recibió un pase largo de Alexis Mac Allister y marcó el cuarto. Un minuto después, Julián Álvarez completó una gran jugada colectiva y estableció el 5-0 con el que Argentina se fue al descanso.

Mastantuono marcó el sexto en el complemento

En el segundo tiempo, Scaloni realizó varios cambios y Argentina mantuvo el control del encuentro, aunque bajó el ritmo ofensivo respecto de la primera etapa. Burkina Faso prácticamente no consiguió inquietar al arco defendido por Emiliano Martínez.

A los 12 minutos del complemento, Franco Mastantuono recibió una asistencia de Lautaro Martínez, quedó mano a mano y definió para marcar el 6-0 definitivo.

Argentina dominó ampliamente la posesión y las situaciones de gol, mientras que Burkina Faso tuvo enormes dificultades para generar peligro. El seleccionado africano apenas consiguió un remate al arco frente a los 14 de Argentina, según los registros estadísticos del encuentro.

Los goleadores de Argentina

Lautaro Martínez: 3' del primer tiempo.

Moumouni Diallo, en contra: 8' del primer tiempo.

Gianluca Prestianni: 12' del primer tiempo.

Nico Paz: 35' del primer tiempo.Julián Álvarez: 36' del primer tiempo.

Franco Mastantuono: 12' del segundo tiempo.

Giuliano Simeone: 92' del partido.

El último amistoso y la despedida de Messi

Tras enfrentar a Burkina Faso, el conjunto nacional volverá a jugar en el Monumental para medirse ante Benín en lo que será el último partido de Lionel Messi vistiendo la Albiceleste.

El astro de 39 años, que a fines de agosto había anunciado su decisión de dar un paso al costado a través de un posteo en su cuenta oficial de Instagram, se despedirá de la Selección tras más de 20 años defendiendo sus colores.

125 goles, un Mundial, dos Copas Américas, una Finalissima y un sinfín de episodios históricos es el legado que dejará Messi una vez que el árbitro chileno Fernando Véjar pite el final del partido.