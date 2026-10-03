Argentina se impone 5 a 0 ante Burkina Faso en el Estadio Monumental

La Selección Argentina enfrenta este sábado a Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental, en su segundo amistoso luego del Mundial y en la antesala del partido que marcará la despedida de Lionel Messi ante su público.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro después de la goleada ante Bolivia y presenta dos modificaciones en la formación titular. El entrenador apostó por Agustín Giay y Gianluca Prestianni para iniciar el partido ante el conjunto africano.

Las incidencias del partido

38′ PT: Razak Guira le sacó el sexto a Lautaro, quien remató dentro del área tras una jugada personal de Prestianni. Con cinco goles en contra, el arquero burkinés es figura

¡LLEGÓ EL GOL DE LA ARAÑA! Julián Álvarez marcó el 5-0 de la Selección Argentina sobre Burkina Faso en el Monumental. https://t.co/5bcGWPwSPz — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

36' PT: ¡Llegó el quinto! Julián Álvarez convirtió el gol número 5

35′ PT: ¡Gol de Argentina! El cuarto llegó a través de un balón largo de Mac Allister a Nico Paz, quien en primera instancia fue bloqueado y después pudo definir cuando estaba mano a mano.

¡ASÍ FUE EL CUARTO DE ARGENTINA! A los 35', Nico Paz puso el 4-0 ante Burkina Faso. Al minuto, Julián estampó el quinto. https://t.co/CkrTXT15yW — TyC Sports (@TyCSports) October 4, 2026

33′ PT: Nico Paz desde lejos. Atrapó el arquero burkinés

25′ PT: Lo tuvo Alexis Mac Allister tras encontrar un cabezazo dentro del área del Cuti Romero, que la bajó. El arquero la encontró y embolsó bien.

19′ PT: Enzo Fernández tuvo el cuarto con un remate a colocar que contuvo el arquero. Gran jugada de Julián, que se la sirvió de taco en la puerta del área grande.

17′ PT: El capitán de Burkina Faso, Chec Bebel Doumbia, remató desde lejos.

12′ PT: ¡Gol de Argentina! Prestianni anotó su primer tanto en la Selección Mayor tras la combinación y asistencia de Lautaro.

Gol de Gianluca Prestianni para el 3 a 0 de Argentina frente a Burkina Faso en 12 minutos. El primero del ex Vélez en el combinado mayor 🇦🇷 https://t.co/mQgLE5VqXI — Siempre Con Argentina⭐⭐⭐ (@siempreconargok) October 4, 2026

11′ PT: Argentina tuvo el tercero. Giay subió por banda derecha y tiró un centro de volea para Julián, que remató desviado.

‼️🇦🇷 GOL EN CONTRA Y ARGENTINA YA LE GANA 2-0 A BURKINA FASO EN 8 MINUTOS. https://t.co/HuSMZbc3sa — Sudanalytics (@sudanalytics_) October 4, 2026

8′ PT: Diallo en contra tras un intento de Julián Álvarez, que encontró un rebote dentro del área tras una jugada sucia y escalada de Medina por izquierda.

7′ PT: Buena pelota de Mac Allister para Prestianni, que no llegó a desviar ni conectar ante la salida del arquero.

3′ PT: ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez, de rebote tras fallar frente al arquero, abrió la cuenta. Bien por Donatien Bama en primera instancia.

¡¡LLEGÓ EL PRIMERO DE ARGENTINA!! ⚽🇦🇷 A los 3 minutos de juego, LAUTARO MARTÍNEZ capturó el rebote tras el penal atajado por el arquero y puso el 1-0 de la Selección ante Burkina Faso. https://t.co/q3PLiDpo9r — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) October 4, 2026

2′ PT: ¡Penal para Argentina! Corrida por derecha y centro atrás de Giay, que fue derribado después de tocar la pelota.

¡Comenzó el partido!

La Albiceleste enfrenta al combinado africano en su segundo partido de la fecha FIFA.

El equipo de Scaloni

El once titular de Argentina quedó confirmado con Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

De esta manera, Scaloni mantuvo una estructura similar a la utilizada en el partido anterior, aunque introdujo variantes para continuar evaluando alternativas de cara a los próximos compromisos de la Selección.

¡LOS TITULARES DE LA SELECCIÓN ARGENTINA EN EL MONUMENTAL! Estos son los elegidos por Lionel Scaloni para enfrentar a Burkina Faso en un Amistoso Internacional. ¿Te gusta el XI inicial? ⌚ 21:00 (ARG) https://t.co/TkgbNZUkgO — SportsCenter (@SC_ESPN) October 3, 2026

El Monumental, con clima de Selección

Minutos antes del inicio, el estadio se encontraba colmado en aproximadamente un 60 por ciento. Los futbolistas realizaron las últimas tareas precompetitivas mientras se esperaba el comienzo del amistoso.

Los arqueros argentinos fueron los primeros en salir al campo de juego y, con Dibu Martínez a la cabeza, recibieron una fuerte ovación de los hinchas presentes en el Monumental.

También hubo reconocimiento para los futbolistas de Burkina Faso, que recibieron aplausos del público cuando saltaron al terreno de juego para realizar el reconocimiento del estadio.

Un amistoso antes de la despedida de Messi

El partido ante Burkina Faso forma parte de la preparación de la Selección Argentina en una etapa posterior al Mundial. El encuentro también funciona como antesala de una jornada especial para el equipo de Scaloni, que tendrá como protagonista a Lionel Messi.

La próxima presentación estará marcada por la despedida del capitán argentino ante el público local. En ese contexto, el amistoso frente a Burkina Faso representa una nueva oportunidad para que Scaloni observe variantes y dé minutos a distintos futbolistas.