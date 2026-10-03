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Argentina se impone 5 a 0 ante Burkina Faso en el Estadio Monumental

La Selección disputa desde las 21 su segundo amistoso después del Mundial. Lionel Scaloni confirmó dos cambios respecto del triunfo ante Bolivia, en la previa de la despedida de Lionel Messi.

3 de Octubre de 2026
Argentina se impone 5 a 0 ante Burkina Faso
Argentina se impone 5 a 0 ante Burkina Faso

La Selección disputa desde las 21 su segundo amistoso después del Mundial. Lionel Scaloni confirmó dos cambios respecto del triunfo ante Bolivia, en la previa de la despedida de Lionel Messi.

La Selección Argentina enfrenta este sábado a Burkina Faso desde las 21 en el estadio Monumental, en su segundo amistoso luego del Mundial y en la antesala del partido que marcará la despedida de Lionel Messi ante su público.

 

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega a este encuentro después de la goleada ante Bolivia y presenta dos modificaciones en la formación titular. El entrenador apostó por Agustín Giay y Gianluca Prestianni para iniciar el partido ante el conjunto africano.

Las incidencias del partido

 

38′ PT: Razak Guira le sacó el sexto a Lautaro, quien remató dentro del área tras una jugada personal de Prestianni. Con cinco goles en contra, el arquero burkinés es figura

 

 

36' PT: ¡Llegó el quinto! Julián Álvarez convirtió el gol número 5

 

35′ PT: ¡Gol de Argentina! El cuarto llegó a través de un balón largo de Mac Allister a Nico Paz, quien en primera instancia fue bloqueado y después pudo definir cuando estaba mano a mano.

 

33′ PT: Nico Paz desde lejos. Atrapó el arquero burkinés

 

25′ PT: Lo tuvo Alexis Mac Allister tras encontrar un cabezazo dentro del área del Cuti Romero, que la bajó. El arquero la encontró y embolsó bien.

19′ PT: Enzo Fernández tuvo el cuarto con un remate a colocar que contuvo el arquero. Gran jugada de Julián, que se la sirvió de taco en la puerta del área grande.

 

17′ PT: El capitán de Burkina Faso, Chec Bebel Doumbia, remató desde lejos.

 

12′ PT: ¡Gol de Argentina! Prestianni anotó su primer tanto en la Selección Mayor tras la combinación y asistencia de Lautaro.

 

11′ PT: Argentina tuvo el tercero. Giay subió por banda derecha y tiró un centro de volea para Julián, que remató desviado.

 

8′ PT: Diallo en contra tras un intento de Julián Álvarez, que encontró un rebote dentro del área tras una jugada sucia y escalada de Medina por izquierda.

 

7′ PT: Buena pelota de Mac Allister para Prestianni, que no llegó a desviar ni conectar ante la salida del arquero.

 

3′ PT: ¡Gol de Argentina! Lautaro Martínez, de rebote tras fallar frente al arquero, abrió la cuenta. Bien por Donatien Bama en primera instancia.

 

2′ PT: ¡Penal para Argentina! Corrida por derecha y centro atrás de Giay, que fue derribado después de tocar la pelota.

 

 

¡Comenzó el partido!

La Albiceleste enfrenta al combinado africano en su segundo partido de la fecha FIFA.

El equipo de Scaloni

 

El once titular de Argentina quedó confirmado con Emiliano “Dibu” Martínez; Agustín Giay, Cristian “Cuti” Romero, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Lautaro Martínez y Julián Álvarez.

 

De esta manera, Scaloni mantuvo una estructura similar a la utilizada en el partido anterior, aunque introdujo variantes para continuar evaluando alternativas de cara a los próximos compromisos de la Selección.

 

El Monumental, con clima de Selección

 

Minutos antes del inicio, el estadio se encontraba colmado en aproximadamente un 60 por ciento. Los futbolistas realizaron las últimas tareas precompetitivas mientras se esperaba el comienzo del amistoso.

 

Los arqueros argentinos fueron los primeros en salir al campo de juego y, con Dibu Martínez a la cabeza, recibieron una fuerte ovación de los hinchas presentes en el Monumental.

 

También hubo reconocimiento para los futbolistas de Burkina Faso, que recibieron aplausos del público cuando saltaron al terreno de juego para realizar el reconocimiento del estadio.

Un amistoso antes de la despedida de Messi

 

El partido ante Burkina Faso forma parte de la preparación de la Selección Argentina en una etapa posterior al Mundial. El encuentro también funciona como antesala de una jornada especial para el equipo de Scaloni, que tendrá como protagonista a Lionel Messi.

 

La próxima presentación estará marcada por la despedida del capitán argentino ante el público local. En ese contexto, el amistoso frente a Burkina Faso representa una nueva oportunidad para que Scaloni observe variantes y dé minutos a distintos futbolistas.

Temas:

Argentina Burkina Faso Monumental Amistoso
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