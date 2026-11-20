REDACCIÓN ELONCE
Nelson Sosa vive desde hace diez años en Medellín y viajó hasta Barranquilla en su Renault 4 modelo 1974, decorado con los colores de Boca. En diálogo con Elonce, contó cómo fue el recorrido, su emprendimiento gastronómico y los preparativos con otros hinchas.
Un paranaense viajó de Medellín a Barranquilla para alentar a Boca Juniors y compartió con Elonce los detalles de su travesía por Colombia. Se trata de Nelson Sosa, quien recorrió 735 kilómetros a bordo de un Renault 4 modelo 1974, identificado con los colores del club de sus amores, para acompañar al equipo en la previa de un encuentro internacional.
Sosa vive desde hace diez años en Medellín, donde tiene un emprendimiento gastronómico dedicado a la venta de choripanes argentinos. Su pasión por Boca también forma parte de su actividad cotidiana y de los contenidos que comparte en redes sociales.
"Acabo de llegar hace unos minutos a Barranquilla. Estoy en el malecón del río donde va a ser el banderazo", contó durante una entrevista con Elonce. Sobre el viaje, explicó: "Salimos hace dos días, dos días y medio. Es un R4 modelo '74, es viejita, toca darle despacio".
Una travesía para compartir la pasión por Boca
El hincha relató que durante los días previos recibió en Medellín a numerosos argentinos que llegaron a Colombia para acompañar al equipo. Entre ellos había amigos y músicos vinculados con la hinchada.
"Ha llegado mucha gente a Medellín a empezar a hacer previas, amigos, músicos de la barra y ahora nos vinimos todos acá a festejar", expresó. Además, indicó que viajaron integrantes de un grupo conformado por hinchas de Buenos Aires, Medellín y otras ciudades colombianas.
Nelson también habló sobre su emprendimiento y sus raíces futboleras. "Hace diez años que estoy en Colombia. Me encanta Medellín", aseguró. Entre risas, reveló que su padre y uno de sus abuelos son hinchas de River, mientras que su abuelo materno le transmitió la pasión por Boca.
Choripanes, banderazo y expectativas
Una vez en Barranquilla, Sosa tenía previsto reunirse con sus compañeros para participar del banderazo y preparar choripanes para los hinchas.
"Nos vamos a juntar, vamos a organizar un asadito y a la noche también vamos a hacer choripán para la gente", anticipó.
Sobre las expectativas deportivas, manifestó: "Se armó un equipo muy bonito y tenemos mucha confianza". Finalmente, envió un saludo a Paraná y Entre Ríos, e invitó a quienes quieran conocer Medellín a visitar la ciudad donde construyó su nueva vida.