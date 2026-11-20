Pity Álvarez fue condenado a 12 años de prisión por el asesinato de Cristian Díaz, ocurrido en julio de 2018 en el complejo habitacional Cardenal Samoré, ubicado en el barrio porteño de Villa Lugano. La sentencia fue dictada este viernes 20 de noviembre por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 de la Ciudad de Buenos Aires.

El exlíder de Viejas Locas e Intoxicados fue declarado culpable por los jueces Gustavo Goerner, Juan Ramos Padilla y Hugo Navarro, quienes resolvieron el caso después de más de ocho años desde el crimen.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, el músico no estuvo presente en la sala durante la lectura del veredicto y tampoco participó de manera virtual a través de Zoom. Los magistrados determinaron que cumpla la condena bajo la modalidad de arresto domiciliario, con tobillera electrónica.

Las penas que habían solicitado la Fiscalía y la querella

Durante el proceso judicial, las partes habían presentado diferentes pedidos de condena para Cristian Álvarez, conocido artísticamente como Pity Álvarez.

La querella, representada por los abogados Fernando Burlando y Fabián Améndola, había solicitado una pena de 11 años y dos meses de prisión. Por su parte, el fiscal Sandro Abraldes requirió una condena de 18 años y seis meses.

En tanto, la defensa del músico, encabezada por los abogados Javier Baños y Sebastián Queijeiro, había solicitado su absolución. Finalmente, el tribunal estableció una pena de 12 años de prisión.

El crimen de Cristian Díaz en Villa Lugano

El hecho por el que fue condenado el cantante ocurrió en julio de 2018, en el complejo habitacional Cardenal Samoré, situado en Villa Lugano, al sur de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso tuvo una importante repercusión pública debido a la trayectoria musical de Álvarez, quien alcanzó notoriedad como cantante y compositor de las bandas Viejas Locas e Intoxicados.

Con el veredicto conocido este viernes, la Justicia determinó su responsabilidad penal por el asesinato de Cristian Díaz y dispuso el cumplimiento de la pena en su domicilio, bajo vigilancia electrónica.