Una niña de 11 años murió tras un choque entre la bicicleta en la que circulaba y un camión en la colectora de la Ruta 14, en Mocoretá, Corrientes. El vehículo de carga era conducido por un camionero entrerriano, quien quedó demorado mientras avanza la investigación.

El siniestro ocurrió este jueves 19 de noviembre, alrededor de las 18:15, sobre la colectora este de la autovía Artigas. El punto señalado corresponde a la intersección con calle Virgen de Itatí.

Una ambulancia del hospital local acudió al lugar para asistir a la niña. El personal de salud constató su fallecimiento, según la información policial difundida.

El conductor es oriundo de Chajarí

El camión involucrado es un Mercedes-Benz y estaba al mando de un hombre de 67 años domiciliado en Chajarí. El camionero entrerriano permanece demorado en el marco de las actuaciones para establecer las circunstancias del hecho.

Los datos fueron publicados por Portal Corrientes Mocoretá a partir de información de la Comisaría Segunda. Hasta el momento, no se difundió una conclusión definitiva sobre la mecánica del choque.

En el lugar trabajaron efectivos policiales y personal de Criminalística. Las tareas se concentraron en reunir elementos para reconstruir lo sucedido en ese sector de la colectora de la Ruta 14.

Las pericias buscan esclarecer el siniestro

La investigación cuenta con la intervención del fiscal de la UFIC Mocoretá, Bruno Gabriel Monzón, y de la perito Patricia Viviana Mosqueira. Las actuaciones deberán determinar cómo se produjo el impacto y las eventuales responsabilidades.

La información difundida también menciona registros de cámaras de seguridad que integrarían la reconstrucción. Su análisis deberá complementarse con las pericias realizadas en el lugar.

Según el reporte, la niña era oriunda de Misiones y residía desde hacía poco tiempo en Mocoretá, Corrientes. La causa continúa abierta y la demora del conductor no implica una determinación sobre su responsabilidad en el siniestro.