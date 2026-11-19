Un policía fue allanado por su presunta vinculación con un siniestro vial y fuga en Villa Adela, en la ciudad de Concordia. El procedimiento se realizó este jueves en una vivienda del barrio Yuquerí Chico, donde los investigadores localizaron un Chevrolet Corsa gris que podría haber participado en el episodio ocurrido días atrás y que dejó dos personas heridas.

Según informó el medio Concordia Policiales, el automóvil pertenecería a un sargento ayudante de la Policía de Entre Ríos, actualmente destinado a la Comisaría Primera de Concepción del Uruguay. La investigación busca determinar si el vehículo estuvo involucrado en el incidente y si su conductor abandonó el lugar sin asistir a los damnificados.

El allanamiento se concretó poco después del mediodía en un domicilio ubicado en inmediaciones de calles Los Olivos y Ángel Dri. Durante el procedimiento, los efectivos encontraron el automóvil, que presentaba daños en el paragolpes delantero y en el guardabarros delantero derecho.

Investigan si el automóvil participó del siniestro

Por disposición judicial, personal de Policía Científica realizó pericias sobre el Chevrolet Corsa para establecer si las averías detectadas guardan relación con el hecho investigado. Los resultados serán incorporados a la causa para avanzar en la identificación de las responsabilidades.

El siniestro ocurrió el viernes 14 de noviembre sobre avenida Presidente Perón, a unos 200 metros de El Martillo, en la zona de Villa Adela. En el episodio estuvieron involucrados una motocicleta Guerrero 125 cc roja y un automóvil gris que se retiró del lugar.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, la motocicleta circulaba de norte a sur, desde Villa Adela hacia El Martillo. Sus ocupantes, un hombre y una mujer, regresaban a su domicilio cuando, al llegar a la intersección con calle Blas Parera, un automóvil habría ingresado de manera imprevista y les habría cerrado el paso.

Dos personas resultaron heridas

Ante esa situación, el motociclista realizó una maniobra evasiva para evitar una colisión, pero perdió el control del rodado y ambos ocupantes cayeron sobre el asfalto. El conductor del automóvil señalado como involucrado se habría retirado sin detenerse.

Como consecuencia de la caída, una mujer de 42 años sufrió un traumatismo encéfalo craneano y politraumatismos con excoriaciones. El conductor de la motocicleta presentó un traumatismo craneal leve y lesiones en el rostro. Ambos permanecieron bajo observación médica.

Tras las averiguaciones, los investigadores identificaron al Chevrolet Corsa como posible vehículo involucrado. La causa continúa en etapa investigativa y se aguardan los resultados de las pericias, sin que hasta el momento se haya confirmado la responsabilidad del efectivo policial en el episodio.