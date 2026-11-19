La escuela N° 156 Amado Bonpland llevó adelante su muestra anual, una jornada en la que estudiantes de los niveles primario y secundario compartieron con la comunidad los proyectos y actividades realizados durante el ciclo lectivo.

La propuesta reunió trabajos de distintos espacios curriculares y tuvo como eje organizador el área de Economía, vinculada con la orientación en Administración y Economía de la escuela secundaria. También participaron las áreas de Geografía, Historia, Lengua y Literatura, además de los talleres de formación profesional.

“Esta es la muestra anual donde se presentan los trabajos realizados en los distintos espacios curriculares. El área que organiza es el espacio de Economía, que tiene que ver con la orientación que tiene la escuela en Economía y Administración”, explicó la rectora, Mirna Moine.

En el exterior de la institución, los alumnos expusieron los microemprendimientos que desarrollaron durante el año, mientras que en otros sectores se pudieron recorrer maquetas, juegos y diferentes producciones educativas.

Microemprendimientos y trabajos de los estudiantes

La profesora Elisa Valenzuela destacó el entusiasmo de los alumnos, especialmente de quienes finalizaron sus estudios secundarios en 2026 y presentaron los productos elaborados a partir de sus proyectos.

“Tenemos emprendimientos que estuvieron trabajando los chicos del último año, egresados este 2026, que están vendiendo sus productos con un proyecto que se estuvo elaborando todo en el ciclo lectivo”, señaló.

Además de los puestos de venta, los estudiantes prepararon maquetas, juegos de memoria y propuestas interactivas para compartir lo aprendido. “Es lindo porque es socializar con la comunidad y ellos ven a sus familias acá, y eso es lo lindo también”, expresó Valenzuela.

Entre las actividades se encontraba un juego de ruleta con preguntas y un desafío de memoria. También hubo trabajos sobre las civilizaciones americanas, con representaciones de las culturas azteca, maya e inca y comparaciones entre sus formas de producción agrícola y las tecnologías utilizadas en la actualidad.

Johana González, una de las estudiantes, explicó que trabajaron sobre “los aztecas, los mayas, los incas, cómo ellos producían su agricultura, trabajaban a su forma, no había máquina. También tenemos la actualidad, donde todo se hace con máquinas, drones”.

La muestra también incluyó presentaciones artísticas. Alexis Serrano contó que participó de los bailes y que durante la jornada tenían previsto presentar carnavalito y chacarera, entre otras danzas.

Formación para jóvenes y adultos

La institución ofrece una oportunidad para que jóvenes y adultos puedan completar sus estudios primarios y secundarios, además de acceder a capacitaciones vinculadas con el mundo del trabajo.

Durante el recorrido, Mariana Figueroa, capacitadora del perfil de peluquería, mostró una de las actividades del taller. Allí, los alumnos estaban finalizando un trabajo de nutrición capilar y realizando el planchado.

El curso cuenta con un cupo de 17 estudiantes y no tiene límite de edad. Figueroa valoró el esfuerzo de quienes combinan la formación con sus responsabilidades familiares y laborales.

“Para nosotros es un logro y que ellos puedan realizarlo. También es una felicidad para nosotros porque tienen su familia, su trabajo y también terminar primaria, secundaria”, manifestó.

Inscripciones para el ciclo lectivo 2027

La rectora destacó que la modalidad representa una posibilidad para quienes buscan construir un nuevo proyecto de vida, con herramientas para incorporarse al mundo laboral y continuar estudios superiores.

“Es una oportunidad para construir un nuevo proyecto de vida, dando la orientación vinculada al mundo del trabajo, pero también fortaleciendo las posibilidades de continuar los estudios a nivel terciario o universitario”, sostuvo Moine.

Las inscripciones para el ciclo lectivo 2027 se encuentran abiertas desde octubre. La institución recibe a personas mayores de 18 años que quieran comenzar o finalizar sus estudios secundarios.

“Esperamos a todos aquellos que quieran terminar la escuela secundaria. A partir de los 18 años tenemos las puertas abiertas para recibirlos”, indicó la rectora.

La estudiante Johana González definió como “un gran logro, un orgullo” haber podido completar su recorrido educativo en la institución. Alexis Serrano, por su parte, contó que combina el trabajo rural con la cursada y que terminar sus estudios es un paso importante para poder ingresar a una empresa y ampliar sus posibilidades laborales.