La cantante entrerriana Verónica “Vero” Sanfilippo, quien tuvo la oportunidad de cantar durante los encuentros con el papa León XIV, visitó el programa Buenas Noches de Elonce junto a su esposo y compañero musical, Augusto, conocido como “El Ruso”. Durante la entrevista, relató cómo vivió uno de los momentos más importantes de su trayectoria, recordó sus comienzos en una parroquia de Paraná y reveló las emociones que atravesó antes de presentarse frente a una multitud.

La artista, dedicada a la música católica contemporánea, reconoció que todavía estaba procesando lo sucedido. Tras su participación en las actividades vinculadas con la visita del pontífice, viajó a México para continuar con sus compromisos musicales y luego regresó a su rutina familiar.

“Creo que todavía no he tomado conciencia. Tengo muy en claro que soy la chica de la parroquia, que vengo de ahí. Para mí, la oportunidad de haber podido cantar frente a dos millones y medio de personas fue un regalo de Dios enorme”, expresó.

De cantar en una parroquia a presentarse ante el Papa

Sanfilippo recordó que su vínculo con la música comenzó en la parroquia Santa Teresita de Paraná, donde participaba de actividades religiosas desde pequeña.

Junto a Augusto comenzaron a cantar en 2011, cuando todavía no eran pareja. Ambos integraban grupos misioneros que visitaban comunidades rurales y necesitaban acompañamiento musical durante los encuentros de oración.

“Cuando empezamos a salir a misionar, se necesitaba un ministerio de música que acompañara los momentos de oración y animara a la comunidad. Así empezamos nosotros. Él con la guitarra y yo con la voz”, recordó.

Sus primeras presentaciones fueron en las misas de los sábados por la tarde, con una concurrencia reducida. Con el tiempo, comenzaron a participar de otras celebraciones y actividades religiosas.

“Servimos muchos años en Santa Teresita y todavía lo hacemos cuando podemos. Hace un par de años también empezamos a servir en la parroquia La Milagrosa”, explicó.

Actualmente, la cantante se dedica profesionalmente a evangelizar a través de la música, mientras que su esposo la acompaña en los aspectos técnicos, musicales y organizativos.

“Me tocó cantar para preparar el corazón de la gente”

Uno de los recuerdos más significativos de su experiencia estuvo relacionado con la participación en la previa de una misa del pontífice y en un encuentro con jóvenes.

La artista explicó que su intervención fue breve, pero destacó los mensajes que recibió posteriormente de personas que encontraron en su interpretación un momento de oración.

“A mí me tocó cantar en la previa de la misa que tuvo el Papa con los argentinos, en el Monumento de los Españoles, y en el encuentro con los jóvenes. No tuvimos un gran tiempo para mostrar, fue poquito, pero ese poquito tuvo una repercusión muy linda”, relató.

En particular, recordó que interpretó una canción destinada a invocar al Espíritu Santo, un momento que consideró especialmente importante por su significado religioso.

“Mucha gente compartió historias o me hizo llegar mensajes de que el momento en que canté les sirvió para rezar, para bajar un poco las revoluciones. Necesitaban ese momento de oración para preparar el corazón para recibir al Papa”, contó.

Sanfilippo aseguró que esos testimonios fueron los que le permitieron dimensionar el significado de su participación.

“Lo que más me impactó fue ver a las personas agradecidas. Después te cae la ficha, gracias a la gente que te hace saber lo que sintió en ese momento”, manifestó.

Los nervios y las lágrimas antes de cantar

La cantante también compartió cómo atravesó emocionalmente la preparación de sus presentaciones. Reconoció que debió encontrar un equilibrio entre la emoción personal y la concentración necesaria para cumplir con su participación musical.

“Espiritualmente fue muy fuerte. Por un lado estaba toda la emoción de que iba a venir el Papa y de que yo iba a estar ahí presente. Pero, por otro lado, no me pude permitir vivirlo tan a fondo porque uno es humano y la emoción te juega en contra”, confesó.

Incluso, reveló que durante los ensayos en su casa le resultaba difícil contener las lágrimas.

“Cuando tenía que ensayar la canción en mi casa, me largaba a llorar porque la emoción te gana. En el momento quería disfrutarlo, pero también tenía que estar centrada y con un foco”, explicó.

Para mantenerse concentrada durante la presentación, encontró apoyo en su esposo, quien colaboraba con las cuestiones técnicas.

“Me acuerdo de que El Ruso nos estaba apoyando con la parte técnica. Entonces, yo lo enfoqué a él y traté de no irme de ahí porque, si no, no iba a poder”, relató.

Una preparación exigente y la posibilidad de abandonar

Sanfilippo reconoció que los días previos a las presentaciones estuvieron atravesados por cambios de organización, viajes y dificultades para coordinar los ensayos.

Según explicó, ella y otro cantante de Mendoza eran los únicos participantes que llegaban desde otras provincias, por lo que debieron preparar parte del repertorio a distancia.

“Todo lo que fue la preparación realmente fue muy estresante. Todo el tiempo nos cambiaban cosas. Nosotros no estuvimos en los ensayos para el encuentro con los jóvenes y nos tocaba practicar desde casa, con audios que a veces no estaban claros”, señaló.

La acumulación de compromisos llegó a hacerla considerar la posibilidad de desistir.

“En un momento le dije al Ruso: ‘Estoy a esto de bajarme’, porque eran muchos nervios”, reconoció.

Vero Sanfilippo, la voz del litoral que cantó ante el Papa León XIV

A esas exigencias se sumaban la organización familiar y un viaje que tenía previsto realizar a México, donde debía participar de otra misión musical.

“Cuando me invitaron a cantar frente al Papa, levanté el teléfono y les dije: ‘Escúchenme, mexicanos, yo los amo, pero el Papa está primero’”, recordó entre risas.

Su esposo pudo estar más cerca del pontífice

Entre las anécdotas que compartió durante la entrevista, Sanfilippo recordó una situación particular ocurrida durante el encuentro del Papa con los jóvenes.

Por integrar el coro, recibió cuatro accesos para un sector cercano al pontífice, que entregó a su esposo y a personas de su entorno.

“El Ruso lo tenía al Papa a 20 metros y yo lo tenía a 200 metros. El privilegiado fue él”, contó con humor.

La artista reconoció que, pese a no haber podido observar al pontífice desde tan cerca, se sintió feliz de que su esposo disfrutara de esa experiencia.

“Yo miraba de lejos y decía: ‘Bueno, por lo menos El Ruso lo está disfrutando’”, recordó.

La música como una forma de evangelizar

Durante la conversación, Sanfilippo explicó que su trabajo artístico se enmarca en la denominada música católica contemporánea, que se diferencia de las canciones destinadas específicamente a las celebraciones litúrgicas.

La cantante señaló que este género busca acompañar distintos momentos de la vida cotidiana y que incluye diversos estilos musicales.

“Es música para todos los días. Cuando uno está triste en su casa y necesita ánimo, hay una canción. Cuando está contento, también. Cuando está con amigos y quiere escuchar música con un buen mensaje, hasta puede bailar”, explicó.

La artista destacó que lleva nueve años componiendo y produciendo sus propias canciones, aunque su historia musical junto a Augusto comenzó mucho antes.

Como cierre de su visita a Buenas Noches, ambos interpretaron “Alma misionera”, una canción que adquirió especial significado durante las actividades vinculadas con la visita papal.

Vero Sanfilippo nos acompañó con su música en Buenas Noches

Sanfilippo adelantó, además, que continuaría con sus compromisos internacionales y que la semana siguiente viajaría a Estados Unidos.

Pese a las experiencias acumuladas, aseguró que mantiene presente el lugar donde comenzó su camino musical y espiritual.

“Siempre trabajé mucho en cuidar mi origen, cuidar mi base, cuidar de dónde vengo”, concluyó.