El gobernador Rogelio Frigerio presentó más de 60 máquinas nuevas para Vialidad Provincial, adquiridas mediante una inversión de 15.000 millones de pesos, con el objetivo de fortalecer el mantenimiento de rutas y caminos rurales de Entre Ríos.

Durante el acto realizado en Paraná, el mandatario destacó que la incorporación de equipamiento permitirá ampliar la capacidad operativa del organismo y avanzar con el plan de recuperación de la infraestructura vial.

La adquisición incluyó retroexcavadoras, motoniveladoras, rodillos y camiones destinados a intervenir distintos sectores de la red caminera provincial. Según explicó el gobernador, el proceso licitatorio contó con la participación de 17 empresas, cuya competencia permitió comprar una mayor cantidad de unidades que las previstas inicialmente.

Durante la presentación, Frigerio calificó la inversión como un hecho relevante para su administración. "Los invitamos para que vean con sus propios ojos la compra histórica de maquinaria para nuestra Dirección Provincial de Vialidad", expresó ante funcionarios, intendentes y representantes de los medios de comunicación.

Una inversión de $15.000 millones para recuperar Vialidad

El mandatario vinculó la compra con el estado en que, según su evaluación, se encontraba el organismo al inicio de su gestión. Recordó que una de las primeras tareas fue recuperar equipamiento que permanecía fuera de servicio.

"Encontramos máquinas abandonadas, arrumbándose en galpones, sobre todo acá en Paraná. Pudimos recuperar 50 máquinas de esas que encontramos abandonadas, destruidas, con muchísimo esfuerzo también del personal de Vialidad Provincial", afirmó.

La incorporación de los nuevos equipos representó, según el gobernador, una etapa adicional en ese proceso. "Hoy estamos acá en esta jornada mostrando esta compra de más de 60 máquinas nuevas, entre retroexcavadoras, motoniveladoras, rodillos, camiones, demostrando que hoy los recursos de los entrerrianos van a donde tienen que ir", sostuvo.

Frigerio también se refirió al esfuerzo presupuestario que demandó la operación. "Estamos hablando de 15.000 millones de pesos invertidos en maquinaria para arreglar los caminos y las rutas de la provincia. Son recursos que fuimos juntando pesito por pesito estos casi tres años de gestión para hacer esta compra realidad", remarcó.

La licitación permitió comprar más máquinas de las previstas

Uno de los aspectos destacados por el mandatario fue la cantidad de empresas que participaron del procedimiento de contratación, circunstancia que, según explicó, permitió obtener mejores condiciones económicas.

"Se presentaron muchos oferentes. En este caso, 17 empresas de primer nivel compitieron por brindarnos esta maquinaria a los entrerrianos y esa competencia, esa concurrencia nos permitió ahorrar muchos recursos para comprar más máquinas con el mismo presupuesto", señaló.

En ese contexto, Frigerio defendió el esquema de licitaciones implementado por su administración y aseguró que la concurrencia de oferentes también se reflejó en las contrataciones de obras públicas.

"No hay una licitación a la que vengan menos de 10 oferentes. Y prácticamente en todas las licitaciones el precio finalmente viene por debajo del presupuesto", manifestó, al atribuir esos resultados a las medidas de ordenamiento administrativo y transparencia impulsadas por el Ejecutivo.

El objetivo de intervenir todas las rutas provinciales

La presentación también permitió repasar el programa de mantenimiento y conservación vial que desarrolla el Gobierno entrerriano. Frigerio explicó que las intervenciones fueron organizadas en tres grupos, con diferentes etapas de ejecución. "El grupo uno está a punto de concluirse, el grupo dos en plena ejecución y el grupo tres a poco de licitarse", detalló sobre el avance del esquema provincial.

El gobernador planteó una meta para el tramo final de su mandato: "Vamos a poder en nuestro último año de mandato cumplir con esa promesa que le hicimos a los entrerrianos de intervenir el 100% de las rutas de nuestra provincia".

La planificación contempla tareas de mantenimiento, conservación y reconstrucción, de acuerdo con las condiciones de cada tramo. El mandatario sostuvo que algunas rutas presentan deterioros que requieren intervenciones estructurales y no solamente reparaciones superficiales.

Los 25.000 kilómetros de caminos de la producción

Otro de los ejes del discurso estuvo relacionado con la red vial rural, fundamental para el transporte de la producción agropecuaria y la conectividad de las comunidades del interior.

Frigerio recordó que Entre Ríos cuenta con 25.000 kilómetros de caminos de la producción y explicó que su mantenimiento tiene consecuencias directas sobre diferentes actividades.

"El resultado de esta mejora tiene impactos en muchos frentes. Impactos en algo fundamental en nuestra política pública, que es el arraigo de nuestra gente a donde nació, a donde quiere vivir. Impacto en la educación, para que los alumnos puedan llegar a la escuela aún en condiciones climáticas difíciles. Impacto en la salud pública, impacto en la seguridad", enumeró.

En ese marco, defendió la decisión de destinar la totalidad de la recaudación del impuesto inmobiliario rural al mantenimiento y conservación de los caminos productivos.

Municipios y consorcios participan del mantenimiento

El gobernador destacó la participación de intendentes, comunas y productores en el esquema de descentralización del mantenimiento vial, mediante convenios y consorcios camineros.

Según indicó, los acuerdos con gobiernos locales permitieron distribuir responsabilidades y ampliar las tareas de conservación. También sostuvo que el cumplimiento de los compromisos económicos provinciales favoreció la incorporación de nuevos municipios.

"Estamos avanzando muy bien porque los intendentes que firman los convenios después son los que les hablan a sus colegas y les dicen: firmen, que el Gobierno por primera vez en muchísimo tiempo cumple con la palabra y paga en tiempo y forma esos convenios", expresó.

Respecto de los consorcios, señaló que la participación creció durante su administración. "Cuando asumimos había menos de 1.000 kilómetros mantenidos por los consorcios, hoy tenemos más de 4.000 y en poco tiempo esta cifra seguramente se va a duplicar", aseguró.

Financiamiento internacional para reconstruir rutas y puentes

Frigerio también anunció que la provincia consiguió financiamiento internacional por más de 350 millones de dólares, destinado a obras de infraestructura que requieren inversiones de mayor magnitud.

Presentan nuevas maquinarias para vialidad provincial

El mandatario explicó que esos recursos permitirán avanzar con proyectos que exceden las tareas habituales de mantenimiento. "No solo tenemos que arreglar las rutas que encontramos prácticamente en su totalidad abandonadas, destruidas; en algunos casos tenemos que hacerlas de nuevo", sostuvo.

Entre las obras mencionó las rutas provinciales 1, 2 y 6, la ruta 46 hacia Paranacito, la circunvalación de Nogoyá y la reconstrucción de puentes en los departamentos Tala y Gualeguaychú.

Frigerio destacó la importancia de acceder a créditos de largo plazo para ejecutar esas intervenciones. "Cuando uno hace una ruta de nuevo, tiene sentido que esa obra se pueda financiar en el tiempo, cuando uno consigue financiamiento a largo plazo y a tasas bajísimas de interés", resaltó.

Durante la presentación de la nueva maquinaria para Vialidad Provincial, el gobernador Rogelio Frigerio realizó un balance de sus primeros 35 meses de gestión y destacó los avances en infraestructura vial.

En ese marco, agradeció el acompañamiento de su equipo de gobierno, los intendentes y los trabajadores del organismo provincial. “Fueron 35 meses de gestión arduos, difíciles. Quiero agradecer el acompañamiento y el compromiso que han tenido cada día para intentar dar respuesta a los requerimientos de los entrerrianos”, expresó.

El mandatario repasó las principales acciones desarrolladas para recuperar la capacidad operativa de Vialidad Provincial y mejorar las condiciones de transitabilidad. “Pasamos de poner tierra en los baches a poner en funcionamiento 50 máquinas que encontramos abandonadas, a comprar estas 60 máquinas nuevas, que es un hecho inédito en la historia de Vialidad Provincial”, sostuvo.

Además, mencionó los avances del plan para intervenir la totalidad de las rutas provinciales y mantener los caminos de la producción.

Frigerio también hizo hincapié en las dificultades presupuestarias que, según señaló, debió afrontar su administración para concretar las inversiones. “Esto lo hicimos sin plata, demostrando que se puede gestionar sin plata. Lo hicimos con compromiso, con transparencia y también con el esfuerzo de los trabajadores, en este caso de Vialidad Provincial”, afirmó, al destacar la participación del personal en la recuperación del equipamiento.

En otro tramo de su intervención, el gobernador vinculó los resultados con una transformación en la administración de los recursos públicos. “Lo hicimos llevando la plata de los contribuyentes a donde tiene que ir. Lo hicimos poniendo reglas claras para que haya más oferentes y el presupuesto nos alcance para más inversión”, manifestó.

En ese sentido, consideró que estas medidas formaron parte de “un cambio cultural en términos del rol del Estado en nuestra provincia”.

Finalmente, Frigerio ratificó su intención de continuar con las inversiones en infraestructura y destacó las posibilidades de desarrollo de Entre Ríos. “Como digo siempre, Entre Ríos tiene todo para crecer. Vamos por mucho más los entrerrianos y no me voy a cansar de repetir esta frase: la reconstrucción está en marcha y no se va a detener”, concluyó.