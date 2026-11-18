Gustavo Bastián, pre candidato a Gobernador, recorrió el departamento Diamante donde escuchó a vecinos, pescadores y clubes afectados por la crecida del Paraná.
En el marco de una agenda de trabajo territorial por la provincia, el pre- candidato a gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bastián, acompañado por la ex intendenta de Diamante, Claudia Gieco y otros dirigentes del sector , visitó el departamento Diamante. Durante la jornada, mantuvo encuentros con vecinos, jóvenes, instituciones deportivas y familias de pescadores que atraviesan un momento complejo por el avance del río Paraná.
La recorrida comenzó en el tradicional barrio Puerto Viejo, donde Bastián dialogó cara a cara con familias dedicadas a la actividad pesquera. Allí, los vecinos compartieron su preocupación por la situación hídrica actual y sus consecuencias económicas.
"El impacto que hoy tiene la creciente del Paraná afecta no solo a la pesca, sino también a la producción y al turismo de toda esta región", advirtió tras escuchar los testimonios en la zona costera.
La agenda continuó con una visita a instituciones locales, destacando el paso por el Club Deportivo Strobel. Junto a dirigentes y socios, Gustavo Bastian relevó el estado de las instalaciones y las dificultades cotidianas que enfrentan las entidades barriales para sostener su rol social.
"Visitamos el Club Deportivo Strobel y ahí nos contaron sus necesidades. Se ve, como en todas las instituciones deportivas, la falta de acompañamiento del gobierno provincial", señaló Bastián, remarcando la importancia de "fortalecer a los clubes como espacios de contención e iniciación deportiva tan necesarios para alejar a nuestros gurises de las adicciones y los vicios , los clubes no solo son lugares de encuentro tambien son espacios de familia y muchas veces son olvidades desde el estado" , agregó.
Otro de los ejes centrales de la visita fue el intercambio con jóvenes del departamento. En un espacio de diálogo abierto, Bastián apostó por la escucha activa para conocer las inquietudes, proyectos y demandas de las nuevas generaciones respecto al futuro laboral y educativo en Entre Ríos.
Al realizar un balance de la jornada, el intendente destacó el buen recibimiento en cada punto del recorrido y subrayó la necesidad de construir cercanía desde la política. "La recepción de los vecinos en Diamante fue muy positiva. La gente necesita ser escuchada para poder construir una propuesta de provincia que incluya a todos", concluyó.