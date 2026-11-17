El gobernador Rogelio Frigerio encabezó este martes una mesa de coordinación provincial ante el fenómeno climático de El Niño, en un encuentro desarrollado en Casa de Gobierno que contó con la participación de la intendenta de Paraná, Rosario Romero, funcionarios provinciales, representantes municipales y organismos vinculados a la gestión de emergencias.

La reunión tuvo como objetivo fortalecer el trabajo conjunto entre la provincia y los municipios, compartir información sobre las condiciones meteorológicas e hidrológicas, evaluar posibles escenarios y coordinar medidas preventivas para mejorar la capacidad de respuesta ante eventuales contingencias.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron la necesidad de anticiparse a situaciones de riesgo, mantener una comunicación precisa con la población y avanzar en la institucionalización de un espacio permanente de coordinación. En ese marco, se informó que Frigerio continuará supervisando personalmente el trabajo de la mesa.

Defensa Civil destacó el monitoreo y la cooperación con los municipios

El director de Defensa Civil de Entre Ríos, Víctor Chanenko, explicó que la articulación entre los diferentes organismos permitió avanzar en mecanismos de prevención y asistencia a las localidades. “Trabajamos en la consolidación de la cooperación, en la coordinación de los diferentes efectores del Gobierno provincial y en los requerimientos que vienen de los municipios”, precisó el funcionario.

Asimismo, destacó la importancia del intercambio de datos con organismos especializados para anticipar posibles situaciones de emergencia. “Toda la información que recibimos de los organismos nacionales e internacionales se la estamos suministrando para prevenir cualquier tipo de alerta temprana o aviso de muy corto plazo”, afirmó.

Paraná destacó la importancia de planificar respuestas conjuntas

Por su parte, el secretario de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Paraná, Enrique Ríos, valoró la convocatoria provincial y la posibilidad de establecer mecanismos de trabajo coordinados entre las distintas áreas involucradas. “Es importante contar con este espacio que nos permita articular los distintos esfuerzos para que lleguemos de una mejor manera a dar respuesta inmediata”, sostuvo el funcionario municipal.

En esa línea, remarcó que la participación de diferentes instituciones permitió fortalecer la planificación preventiva. Según expresó, la mesa de coordinación “no solo enriquece la acción, sino que nos permite planificar”.

Prefectura resaltó el intercambio de información técnica

El jefe de Operaciones de Prefectura Paraná, Hernán Minetti, también participó del encuentro y destacó la presencia de organismos provinciales, municipales y fuerzas de seguridad. “Este tipo de encuentros permiten una articulación donde todos podemos participar y aportar cuestiones técnicas, específicas del conocimiento que desarrolla cada institución, cada organismo y el Gobierno de Entre Ríos”, señaló.

Finalmente, el Gobierno provincial ratificó que mantendrá a disposición de los municipios sus recursos, capacidades técnicas y equipos de Defensa Civil para brindar asistencia cuando sea necesario.

La estrategia contempla un monitoreo permanente de las condiciones climáticas, la coordinación de medidas preventivas y el fortalecimiento de los canales de comunicación entre los distintos niveles del Estado, con el propósito de proteger a las familias entrerrianas ante posibles emergencias asociadas al fenómeno de El Niño.